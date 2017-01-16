Синоптики дали более точный прогноз на Крещение и ближайшие дни

Синоптики дали более точный прогноз на Крещение и ближайшие дни

​Синоптики Новосибирского Гидрометцентра дали прогноз на ближайшие трое суток — ожидается умеренно холодная погода со слабыми осадками.


Уточненные данные синоптиков говорят о том, что ждать лютых морозов перед Крещением не приходится. «Ночью будет при прояснениях до –28…–30 градусов, днем — от –12…–18 градусов, в черте города до –16 градусов», — сообщила начальник Гидрометцентра Анна Лапчик.


Слабые осадки вероятны только в области, 17 и 19 января, по северу, северо-востоку, ветер слабый, без порывов. «Завтра днем в городе без осадков, затем утром возможен снег, а потом — только в ночь на 19 января небольшой снег», — рассказала Анна Лапчик.


Ранее она говорила, что вторая декада января в Новосибирске будет около и выше нормы на 1–2 градуса.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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