Женщина два года собирала мусор и завалила квартиру до потолка

В Новосибирске жители одного из домов Ленинского района развернули борьбу против хозяйки квартиры, заполненной мусором.







Жители страдают от соседки, которая устроила свалку в доме, больше двух лет.





«Все начиналось с подвалов, она сначала таскала мусор в подвал, люди в свои кабинки попасть не могли, потому что они были забиты. Мы только вывезем за свой счет, вызовем с ЖЭУ машину, вывезем все это — она опять начинала. Пришлось менять двери, чтобы не было доступа. Когда перекрыли ей доступ в подвал, она стала носить все в квартиру», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома по адресу Немировича-Данченко, 22/1 Екатерина Ковалева.







Екатерина подчеркнула, что она живет на одной лестничной площадке с заваленной квартирой.

Соседке, которая устроила завал, примерно 40 лет, у нее есть маленький ребенок и муж. Сначала семья жила в этой квартире, а затем они переехали жить в другое жилище. Тем не менее женщина продолжала приносить мусор в эту квартиру. В августе 2016 года дверь в квартиру вскрыла полиция.







«Такой запах пошел из квартиры — ужасный трупный запах, мне пришлось вызвать полицию. У нее двухкомнатная квартира, когда они взломали дверь — у нее одна дверь открывается наружу, другая внутрь — они эту дверь, которая открывается внутрь, они ее открыть не смогли: там было все забито до потолка. Пришлось им с корнем выламывать эту дверь. Это был просто ужас! Там мужики стояли взрослые — они все побежали вниз, кто-то рыгать. Там были тараканы, были мухи», — вспомнила Екатерина.







Вскоре после того как дверь вскрыли, хозяйка пришла, полицейские ей сказали убрать все за неделю. Однако мусор лежит в квартире до сих пор. Жители поняли, что нужно обращаться за помощью в различные инстанции. Екатерина стала собирать подписи от жильцов, чтобы составить коллективное обращение.







Хлам из подвала





В конце августа женщина получила ответ от УК «МКС-Новосибирск», которая сообщила, что хозяев обязали убрать мусор до 1 сентября 2016 года. В сентябре администрация Ленинского района ответила Екатерине, что отправила собственнику квартиры письмо с указанием убрать квартиру до 9 сентября. Также администрация ответила, что не может наказывать хозяев квартиры за антисанитарию.







Такими полномочиями владеет жилищная инспекция, в которую женщина также обращалась. В октябре 2016 года жилищная инспекция написала Екатерине, что ее сотрудники не смогли попасть в квартиру, так как им не открыли двери. Поэтому инспекция не смогла установить нарушения, и инспекторы обратились в суд за доступом.







Также женщина безрезультатно обращалась в Роспотребнадзор и к депутатам. Сейчас Екатерина намерена найти юриста, чтобы обратиться в суд.







В управляющей компании «МСК-Новосибирск» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию по запросу НГС.







В июле 2016 года НГС рассказывал о новосибирце Александре Кузнецове, копившем мусор в своей квартире на ул. Промкирпичной более 10 лет.