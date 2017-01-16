Женщина два года собирала мусор и завалила квартиру до потолка

В Новосибирске жители одного из домов Ленинского района развернули борьбу против хозяйки квартиры, заполненной мусором.


Жители страдают от соседки, которая устроила свалку в доме, больше двух лет.

Женщина два года собирала мусор и завалила квартиру до потолка (фото)


«Все начиналось с подвалов, она сначала таскала мусор в подвал, люди в свои кабинки попасть не могли, потому что они были забиты. Мы только вывезем за свой счет, вызовем с ЖЭУ машину, вывезем все это — она опять начинала. Пришлось менять двери, чтобы не было доступа. Когда перекрыли ей доступ в подвал, она стала носить все в квартиру», — рассказала НГС.НОВОСТИ жительница дома по адресу Немировича-Данченко, 22/1 Екатерина Ковалева.


Екатерина подчеркнула, что она живет на одной лестничной площадке с заваленной квартирой.

Соседке, которая устроила завал, примерно 40 лет, у нее есть маленький ребенок и муж. Сначала семья жила в этой квартире, а затем они переехали жить в другое жилище. Тем не менее женщина продолжала приносить мусор в эту квартиру. В августе 2016 года дверь в квартиру вскрыла полиция.


«Такой запах пошел из квартиры — ужасный трупный запах, мне пришлось вызвать полицию. У нее двухкомнатная квартира, когда они взломали дверь — у нее одна дверь открывается наружу, другая внутрь — они эту дверь, которая открывается внутрь, они ее открыть не смогли: там было все забито до потолка. Пришлось им с корнем выламывать эту дверь. Это был просто ужас! Там мужики стояли взрослые — они все побежали вниз, кто-то рыгать. Там были тараканы, были мухи», — вспомнила Екатерина.


Вскоре после того как дверь вскрыли, хозяйка пришла, полицейские ей сказали убрать все за неделю. Однако мусор лежит в квартире до сих пор. Жители поняли, что нужно обращаться за помощью в различные инстанции. Екатерина стала собирать подписи от жильцов, чтобы составить коллективное обращение.


Хлам из подвала
Хлам из подвала


В конце августа женщина получила ответ от УК «МКС-Новосибирск», которая сообщила, что хозяев обязали убрать мусор до 1 сентября 2016 года. В сентябре администрация Ленинского района ответила Екатерине, что отправила собственнику квартиры письмо с указанием убрать квартиру до 9 сентября. Также администрация ответила, что не может наказывать хозяев квартиры за антисанитарию.


Такими полномочиями владеет жилищная инспекция, в которую женщина также обращалась. В октябре 2016 года жилищная инспекция написала Екатерине, что ее сотрудники не смогли попасть в квартиру, так как им не открыли двери. Поэтому инспекция не смогла установить нарушения, и инспекторы обратились в суд за доступом.


Также женщина безрезультатно обращалась в Роспотребнадзор и к депутатам. Сейчас Екатерина намерена найти юриста, чтобы обратиться в суд.


В управляющей компании «МСК-Новосибирск» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию по запросу НГС.


В июле 2016 года НГС рассказывал о новосибирце Александре Кузнецове, копившем мусор в своей квартире на ул. Промкирпичной более 10 лет.

Елена Громкова
Фото предоставлены Екатериной Ковалевой 

Прочтений: 23718
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (109)109
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

SMS с приглашением на диспансеризацию: новое в системе ОМС
17 января состоится прямой эфир с руководителями страховых медицинских организаций: СК «Ингосстрах-М», ОАО «РОСНО-МС» и ООО СМО «СИМАЗ-МЕД». Ждем ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено