Забившему лося веслом парню вынесли приговор

​Суд приговорил мужчину, убившего лося на Новосибирском водохранилище, к 250 часам обязательных работ.





«Мужчину приговорили к наказанию в виде 250 часов обязательных работ», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.







История произошла в июле прошлого года. 26-летний парень в жаркий день со своим товарищем плыл на лодке по Обскому морю. В какой-то момент он увидел лося, переплывающего Новосибирское водохранилище. Мужчина решил убить его, посчитав, что плывущий лось — легкая добыча. Доплыв до животного, он начал кружить вокруг него на лодке, создавая волну, а затем взял весло и ударил им лося по голове не меньше пяти раз. Животное погибло.





Затем браконьеры сплавили тушу до камышей и оставили ее в воде. Сами пошли в это время домой за ножом для разделки. Однако мужчины не учли, что все происходящее видели отдыхающие. Они и сообщили полиции о преступлении. Оперативники задержали незадачливых охотников в тот же день.







Мужчине инкриминировалась незаконная охота (п.п. «а», «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Кроме обязательных работ судья назначил мужчине штраф в размере 120 тыс. руб., 25 тыс. из них виновный уже выплатил.







Прокурор Крутихинского района Алтайского края Александр Кабак не уточнил, какими именно обязательными работами будет заниматься убийца животного, однако предположил, что, скорее всего, это будут общественные работы.







НГС.НОВОСТИ рассказывали, что обязательные работы в Новосибирской области также назначают неплательщикам алиментов. Должников чаще всего отправляют мести улицы, убирать производственные помещения и заниматься благоустройством придомовых территорий.