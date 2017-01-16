Машиностроительный холдинг утонул в долгах и получил внешнего управляющего

Машиностроительный холдинг утонул в долгах и получил внешнего управляющего

​Арбитраж ввел процедуру наблюдения в крупном новосибирском сельхозмашиностроительном холдинге — компании «Сибирский агропромышленный дом».


Это решение принято после подачи иска научно-производственного предприятия «Обьмаш».


Согласно иску, холдинг задолжал компании 392 тыс. руб. Временным управляющим «Сибирского агродома» назначили члена «Урало-Сибирского объединения арбитражных управляющих» Александра Петрова.


По данным на октябрь 2016 года, кредиторская задолженность «Сибирского агропромышленного дома» (ОАО «САД») составляла 99,5 млн руб., дебиторская — 61,7 млн руб.


Больше всего холдинг задолжал УФНС по НСО — 24,6 млн руб. Также ОАО «САД» должен 2,2 млн руб. МУП ЖКХ «Комбинат Барышевский», 1,8 млн руб. компании ООО «Сибагротехнопарк» и 2 млн руб. «Сибирской агролизинговой компании».


«Должник возражений по существу заявленных требований не представил, задолженность признает в полном объеме», — сказано в материалах на сайте арбитража.


По информации на сайте компании, ОАО «Сибирский агропромышленный дом» (ОАО «САД») находится в Краснообске. Компания была создана в 1999 году и на сегодня обладает 70 патентами. Холдинг выпускает в том числе почвообрабатывающие агрегаты «Лидер», посевные машины «Обь» и кольцевые бороны «Лидер-БК». Свыше 500 сушилок зерна успешно работают практически во всех агроклиматических зонах России, а также за рубежом.


В конце прошлого года НГС.НОВОСТИ рассказывали, что Арбитражный суд НСО также рассматривает дело о банкротстве компании «СЛК-Моторс Север-Спорт» — бывшего официального дилера Hyundai в Новосибирске.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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