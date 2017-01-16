​Женщина заплатила деньги жертве своего сына, чтобы отвести от него подозрения

Женщина заплатила деньги жертве своего сына, чтобы отвести от него подозрения

В Новосибирске перед судом за подкуп предстанет 54-летняя женщина, чей сын организовал разбой – мать попыталась «отмазать» своего ребенка от колонии.


В августе 2015 года 27-летний новосибирец организовал разбойное нападение на 43-летнего мужчину. «На потерпевшего напали с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и используя предмет, похожий на пистолет», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


О преступлении узнала мать мужчины, устроившего разбой. Она понимала, что ее сын может получить реальный срок. Женщина позвонила потерпевшему и договорилась о встрече.


«Она предложила мужчине изменить свои показания и сообщить, что ее сын не причастен к совершению преступления. За это она пообещала заплатить 100 тыс. руб., но мужчина отказался», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД.


Через несколько дней мать подозреваемого снова связалась с потерпевшим и попросила изменить показания, но вновь получила отказ. Тогда она позвонила потерпевшему третий раз и договорилась с ним о встрече в кафе, где дала ему 16 тыс. руб. за изменение показаний.


Мужчина сообщил об этом в полицию, на женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК РФ (Подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний).


«Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Обвиняемой грозит арест на срок до трех месяцев либо штраф в размере до 80 тыс. руб., либо исправительные работы на срок до двух лет», - отметили в пресс-службе.


НГС.НОВОСТИ нередко рассказывают о случаях подкупа. Например, летом автовладелец подкупил инспектора ГИБДД, чтобы не проходить проверку на алкоголь. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com

Прочтений: 0
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Комментарии (0)0
Добавить комментарий
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

SMS с приглашением на диспансеризацию: новое в системе ОМС
17 января состоится прямой эфир с руководителями страховых медицинских организаций: СК «Ингосстрах-М», ОАО «РОСНО-МС» и ООО СМО «СИМАЗ-МЕД». Ждем ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено