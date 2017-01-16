​Женщина заплатила деньги жертве своего сына, чтобы отвести от него подозрения

В Новосибирске перед судом за подкуп предстанет 54-летняя женщина, чей сын организовал разбой – мать попыталась «отмазать» своего ребенка от колонии.







В августе 2015 года 27-летний новосибирец организовал разбойное нападение на 43-летнего мужчину. «На потерпевшего напали с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и используя предмет, похожий на пистолет», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







О преступлении узнала мать мужчины, устроившего разбой. Она понимала, что ее сын может получить реальный срок. Женщина позвонила потерпевшему и договорилась о встрече.







«Она предложила мужчине изменить свои показания и сообщить, что ее сын не причастен к совершению преступления. За это она пообещала заплатить 100 тыс. руб., но мужчина отказался», - уточнили в пресс-службе ГУ МВД.







Через несколько дней мать подозреваемого снова связалась с потерпевшим и попросила изменить показания, но вновь получила отказ. Тогда она позвонила потерпевшему третий раз и договорилась с ним о встрече в кафе, где дала ему 16 тыс. руб. за изменение показаний.







Мужчина сообщил об этом в полицию, на женщину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 309 УК РФ (Подкуп потерпевшего в целях дачи им ложных показаний).







«Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Обвиняемой грозит арест на срок до трех месяцев либо штраф в размере до 80 тыс. руб., либо исправительные работы на срок до двух лет», - отметили в пресс-службе.







НГС.НОВОСТИ нередко рассказывают о случаях подкупа. Например, летом автовладелец подкупил инспектора ГИБДД, чтобы не проходить проверку на алкоголь.