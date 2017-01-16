Неопытный водитель «Тойоты» попытался повторить резкий маневр и устроил ДТП

Вечером 15 января в Новосибирске пьяный водитель «Тойоты Короллы» не успел проскочить перекресток и устроил аварию с «Маздой».









Водитель «Тойоты» пояснил автоинспекторам, что он выехал на перекресток Немировича-Данченко и Троллейной со скоростью 10 км/ч.







«Впереди него ехал автомобиль с левым поворотом. Этот автомобиль успел проехать, увеличив скорость. А он (водитель «Тойоты». — О.Х.) выполнял поворот налево вслед за этим автомобилем и получил удар в переднюю правую сторону», — передали показания 26-летнего водителя в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.





Авария произошла в 21:45. Как рассказали в группе пропаганды, водитель «Тойоты» ехал по ул. Немировича-Данченко со стороны ул. Станиславского и собирался повернуть налево — на ул. Троллейную, но на перекрестке столкнулся с «Маздой Дэмио». Эта машина выезжала с ул. Александры Плотниковой и собиралась ехать прямо — в сторону ул. Станиславского.





В аварии пострадал 24-летний пассажир «Тойоты»: у него ушибы, гематомы и ссадины. Врачи оказали ему помощь на месте. 52-летнюю женщину — водителя «Мазды» — увезли в больницу, но позже отпустили, так как травмы оказались незначительными, отметили в Госавтоинспекции.







Как показало медицинское освидетельствование, водитель «Тойоты» был пьян. Его водительский стаж — меньше одного года, рассказали в ГИБДД.

























