​Хоккей: «Сибирь» пропустила шесть шайб от питерского СКА 

В ночь на 16 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла в гостях питерскому СКА со счетом 2:6 (0:1, 2:2, 0:3).











«Сибирь» пропустила шайбу уже на первой минуте матча — игрок СКА вошел в зону новосибирцев, объехал ворота и забил в открытый угол, говорится в онлайн-трансляции на сайте команды.







Во втором периоде гости ответили и даже временно повели в счете. Сначала у «Сибири» на 28-й минуте отличился Константин Окулов, а затем на 32-й Йонас Кемпайнен. Однако свое преимущество новосибирцы быстро потеряли — на 33-й минуте хозяева забросили сразу две шайбы.







В конце этого игрового отрезка новосибирцы остались без одного игрока в составе команды — удаление до конца матча получил Евгений Артюхин. А в течение третьего периода СКА забил еще три гола на 45-й (в большинстве), 46-й и 52-й минутах – 6:2.





«Игру со СКА можно разделить на два отрезка: первые два периода и третий. Мы неплохо подготовились. Мне понравилось, как мы двигались, как играли в зоне соперника. Конечно, сдерживать таких мастеров было непросто. То, что случилось в конце второго периода, перечеркнуло наши надежды на положительный результат.





Семь минут (игры в большинстве) для СКА — новогодний подарок, хотя праздники уже закончились»,





— передает слова главного тренера «Сибири» Андрея Скабелки «Р-Спорт».







Ворота «Сибири» защищал Иван Налимов.











Таким образом, «Сибирь» проиграла третий раз подряд, прежде новосибирцы встречались с череповецкой «Северсталью» и московским ЦСКА.







Сейчас «Сибирь» располагается на 10-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру команда проведет 23 января в гостях у нижнекамского «Нефтехимика».

