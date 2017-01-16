С улицы Выборная исчезла длинная медленная пробка

​Утром 16 января пробки в Новосибирске составили 7 баллов, а сложная пробка на Выборной почти исчезла.





Пробка на Выборной, которая стала особенно проблемной на прошлой неделе, также появилась этим утром. Однако она оказалась менее интенсивной, чем прежде. В прошлую пятницу движение по этой улице было практически парализовано — скорость потока в обе стороны падала до 3 км/ч.







Начальник ГУБО Юрий Сердюк пояснял, что на Выборной шел ремонт, а мэр Анатолий Локоть говорил, что улицу не успели убрать из-за сломавшейся техники.







Сегодня, согласно сервису Яндекс.Пробки, скорость на самых трудных участках выборной была 20-30 км/ч.











Самая длинная утренняя пробка как обычно образовалась на Большевистской в сторону центра города. Ее длина, согласно сервису Яндекс.Пробки, составила 7,5 км.











Также сложной была утренняя ситуация на площадях Труда и Энергетиков, здесь скорость потока падала до 3 км/ч









