Почти тысяча новосибирцев в суровый мороз вышла покататься на коньках, лыжах и сноубордах 

В Новосибирске и Бердске сегодня отметили День снега — горожане стали участниками соревнований по зимним видам спорта.







«В мероприятиях в общей сложности сегодня участвовали около тысячи человек», — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе департамента физической культуры и спорта Новосибирской области.







Новосибирцы 15 января, несмотря на холод, катались на горных лыжах, коньках и сноубордах. По информации на сайте gismeteo.ru, утром 15 января в Новосибирске было –26 градусов мороза, днем столбик термометра поднялся до отметки –23 градуса.





Соревнования по лыжным гонкам и горнолыжному спорту прошли на лыжной базе «Буревестник» и в спортивно-оздоровительном комплексе «Альбатрос» в Октябрьском районе Новосибирска.





Свои умения и спортивные навыки здесь показали около 400 человек. По предварительной информации, такое же количество горожан стали участниками массового катания на коньках на ледовой арене «Родник» на ул. Тюленина.







Еще сто человек — подростки от 11 до 15 лет — катались сегодня на сноубордах на Горской, а в Бердске в физкультурно-оздоровительном комплексе «Метелица» сотня горожан пришла с детьми на семейные эстафеты.





Новосибирская область отпраздновала День снега во второй раз. Всероссийский день снега проводится в рамках Международного дня снега, отмечается в анонсе мероприятий.







НГС.НОВОСТИ сегодня рассказывали, что в Новосибирске также в эти выходные проходит чемпионат области по керлингу среди мужских команд. Посмотреть, как в нашем городе занимаются этим видом спорта, можно будет также 16 и 17 января.