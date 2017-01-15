Женщины в платьях подарили апельсины и книги о питании сотне посетительниц ТЦ

​Днем 15 января в Новосибирске прошел флешмоб женственности: девушки в нарядных платьях дарили апельсины, книги о питании и подарочные сертификаты посетительницам ТРЦ «Галерея Новосибирск».





По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, флешмоб собрал 25 участниц, некоторые пришли с детьми. «Дорогие мои, красивые девочки, сами видите, как все на вас смотрят, улыбаются. Мы своей красотой делаем эту атмосферу, давайте дальше развеивать красоту, доброту и теплоту женственности по этому залу», — обратилась к участницам флешмоба его организатор Надежда Твердохлебова.











Участницы флешмоба прошли по ТРЦ «Галерея Новосибирск» и подарили примерно 100 посетительницам апельсины, книги по правильному питанию и сертификаты, например, на экспресс-школу макияжа. Также девушки желали посетительницам здоровья и счастья.











Новосибирский флешмоб — часть масштабной акции, которую организуют последовательницы питерского психолога Ольги Валяевой во многих городах России и зарубежья. Одна из ключевых идей Валяевой состоит в том, что женщина, чтобы вдохновлять мужа и быть счастливой, должна отказаться от брюк в пользу юбок и платьев. Поэтому участницы флешмоба традиционно надевают платья и юбки.











В Новосибирске часто проходят флешмобы женственности: на прошлом, который состоялся летом, девушки дарили жителям города цветы в Первомайском сквере.