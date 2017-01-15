Женщины в платьях подарили апельсины и книги о питании сотне посетительниц ТЦ

Женщины в платьях подарили апельсины и книги о питании сотне посетительниц ТЦ (фото)

​Днем 15 января в Новосибирске прошел флешмоб женственности: девушки в нарядных платьях дарили апельсины, книги о питании и подарочные сертификаты посетительницам ТРЦ «Галерея Новосибирск».


По оценке корреспондента НГС.НОВОСТИ, флешмоб собрал 25 участниц, некоторые пришли с детьми. «Дорогие мои, красивые девочки, сами видите, как все на вас смотрят, улыбаются. Мы своей красотой делаем эту атмосферу, давайте дальше развеивать красоту, доброту и теплоту женственности по этому залу», — обратилась к участницам флешмоба его организатор Надежда Твердохлебова.


Женщины в платьях подарили апельсины и книги о питании сотне посетительниц ТЦ (фото)


Участницы флешмоба прошли по ТРЦ «Галерея Новосибирск» и подарили примерно 100 посетительницам апельсины, книги по правильному питанию и сертификаты, например, на экспресс-школу макияжа. Также девушки желали посетительницам здоровья и счастья.


Женщины в платьях подарили апельсины и книги о питании сотне посетительниц ТЦ (фото)


Новосибирский флешмоб — часть масштабной акции, которую организуют последовательницы питерского психолога Ольги Валяевой во многих городах России и зарубежья. Одна из ключевых идей Валяевой состоит в том, что женщина, чтобы вдохновлять мужа и быть счастливой, должна отказаться от брюк в пользу юбок и платьев. Поэтому участницы флешмоба традиционно надевают платья и юбки.


Женщины в платьях подарили апельсины и книги о питании сотне посетительниц ТЦ (фото)


В Новосибирске часто проходят флешмобы женственности: на прошлом, который состоялся летом, девушки дарили жителям города цветы в Первомайском сквере.

Ксения Евдокимова
Фото Густаво Зырянова

Прочтений: 2482
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

SMS с приглашением на диспансеризацию: новое в системе ОМС
17 января состоится прямой эфир с руководителями страховых медицинских организаций: СК «Ингосстрах-М», ОАО «РОСНО-МС» и ООО СМО «СИМАЗ-МЕД». Ждем ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено