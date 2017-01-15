Иномарка влетела в столб на Красном проспекте

​На Красном проспекте днем 15 января не поделили дорогу «Хонда Аккорд» и «Тойота Хайлендер», седан снес рекламный столб.





«Водитель [седана ] в медучреждение пока не обращался», — сообщили НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО, отметив, что авария произошла около 15:00 на перекрестке Красного проспекта и ул. Ядринцевской.







Очевидцы в соцсетях пишут, что водитель «Хонды Аккорд» ехал со стороны площади Ленина на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель «Тойоты» разворачивался на Красном проспекте в сторону площади Калинина.







На фотографии видно, что «Тойота Хайлендер» получила серьезное повреждение передней части.





Автомобили нередко врезаются в столбы в Новосибирске. Подобная авария произошла, например, ночью 30 декабря. Тогда «Хонда Цивик» ехала по дамбе ГЭС и потеряла управление из-за колеи. Машина врезалась в столб и перевернулась на крышу.

Водители седана Honda Accord и кроссовера Toyota Highlander не смогли разъехаться на перекрёстке Красного проспекта и улицы Ядринцевской. #новосибирск #дпсконтрольновосибирск #дтп #дпсконтроль #будьтебдительны Фото опубликовано 🚨ДПС-Контроль [Новосибирск] (@dps_nsk) Янв 15 2017 в 1:23 PST



