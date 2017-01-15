В Новосибирске проходит чемпионат по зимнему виду спорта со швабрами 

В Новосибирске с 14 по 17 января проходит чемпионат области по керлингу среди мужских команд.









Корреспонденты НГС побывали на соревнованиях в недавно построенном единственном специализированном керлинг-клубе за Уралом, чтобы узнать, зачем нужно тереть лед щеткой и как стать спортсменом тому, кто не может заставить себя ходить в тренажерный зал и правильно питаться.









Керлинг — достаточно старая шотландская игра. В Россию мода на катание камней по льду пришла в начале XX века. После революции игра была признана буржуазной и вычеркнута из жизни россиян. А в 90-х годах вновь возродилась. Новосибирской федерации керлинга почти два года.





Специализированный керлинг-клуб «Пингвин» открылся в нашем городе в августе 2015 года.











На первый взгляд кажется, что керлинг — простая командная игра для домохозяек, которые неистово трут лед, чтобы похудеть. В процессе выясняется, что это, скорее, шахматы на льду — интеллектуальная игра с элементами физики. Участвуют в ней 4 человека. Капитан команды называется «скип». Он стоит в «доме», руководит процессом — показывает, куда двигать камень.





Помощник капитана — «вице-скип» — дает ему советы. Остальные два участника — «свиперы» — натирающие.











Круглый камень выточен из особо прочного серого гранита, который добывается в Шотландии. Весит он почти 20 кг. Комплект камней — 16 штук — стоит 1 млн. 200 тыс. руб. Камни — собственность федерации. А вот щетку и специальные ботинки для керлинга игрок может иметь свои. Щетки могут быть простыми, за 3–5 тыс. руб., а могут быть модными и дорогими.





Однако новичкам не обязательно озадачиваться экипировкой: на лед можно выйти в обычных кроссовках, обув на одну ногу скользящую поверхность. Настоящие ботинки для керлинга стоят от 8 тыс. руб.











В керлинге нет возрастных ограничений. Чтобы начать, не нужно даже дополнительной физической подготовки. Любой желающий может арендовать дорожку (от 3 тыс. руб. за 1 час) и собрать свою команду. В стоимость часа входит 15-минутный инструктаж и выдача оборудования.





Можно играть бездумно, радуясь как дитя беготне по льду со щеткой, похожей на швабру, — только ради самого процесса и забавных фотографий в Instagram. А можно разобраться в правилах и играть на победу. Клуб обещает, что способен принять даже людей с ограниченными возможностями здоровья.









Исполнительный директор федерации керлинга НСО Александр Ефросинин объясняет, что лед для хоккея или фигурного катания не подходит для игры в керлинг и готовится совершенно иначе.





«На него наносятся так называемые «пэблы» — капельки воды, которые замерзают на поверхности как мелкие пупырышки. По такому шероховатому льду камень хорошо движется. Пэблы наносятся перед каждой игрой — если они стираются, камень едет медленнее», — говорит Ефросинин. Длина дорожки 45 метров. Камней в игре — 8. Цель: поставить свои камни ближе к центру «дома».











Самый главный наивный вопрос, который волнует зрителей, — зачем лед трут щетками? Для того, чтобы согреться, чтобы сделать лед более чистым, а происходящее более зрелищным?





История гласит, что раньше, когда дамы и господа играли на открытом обычном льду, то использовались не щетки, а метлы для сметания мелкого мусора и снега на пути движения камня.





Сегодня щетками натирают лед затем, чтобы под камнем образовалась водяная пленка для лучшего его скольжения.











Для того чтобы тренировать новосибирских спортсменов, федерация пригласила мастера спорта по керлингу, тренера Артема Маркова из Санкт-Петербурга. На сегодня в клубе сформировалось 4 спортивных команды и сообщество приходящих любителей. Средний возраст постоянных клиентов клуба — от 25 до 40 лет. Мужчин и женщин примерно поровну.











По качеству льда новосибирский стадион называют одним из лучших в России. «Лучшие льды находятся в Сочи, в Москве и в Новосибирске. Для того чтобы поддерживать лед в хорошем состоянии, необходима правильная организация заливочного процесса, определенная температура, влажность и вентиляция в помещении», — резюмирует вице-президент федерации керлинга НСО Алексей Артемьев.











За процессом игры следят судьи. Они смотрят, чтобы команды правильно пользовались щетками, и оценивают местоположение камней. Однако керлинг называют игрой джентльменов, во время которой спорных ситуаций, как правило, не возникает. Это не хоккей, в котором игроки нередко бьются клюшками прямо во время матча.











Керлинг-клуб, также как аквапарк, способен стать одной из достопримечательностей Новосибирска. Особенно летом, когда необходимо похвастаться перед приезжими льдом, холодом и забавным шотландским видом спорта, который хорошо вписывается в сибирский образ жизни.