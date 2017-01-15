К спасению голодающих под Новосибирском косуль подключилось МЧС 

Новосибирские спасатели 14 января отправились в Коченевский район с сеном и березовыми вениками, чтобы помочь голодающим косулям.









«Сугробы в лесу под Новосибирском уже значительно выше человеческого роста. Попытки достать пищу из-под снега могут закончиться для животных фатально. На пути к деревьям подстерегают опасные снежные ямы. Кроме того, из-за перепада температур на снегу в лесах области образовалась ледяная корка, о которую животные ранят ноги», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.















Акцию по спасению животных сотрудники МЧС провели неподалеку от станции Дупленская в Коченевском районе. Помочь косулям вызвались также охотоведы, представители охотобщества и волонтеры.















Для пробивки троп спасатели использовали специальную технику. Затем участники акции распределились на три группы и на снегоходах с самодельными санями отправились в три разных лесных участка. На санях везли пропитание для животных — сено, кормовую соль, веники из ивы и березы. Все это оставили в специально оборудованных деревянных кормушках, к которым животные уже привыкли.















«За один день участники акции привезли для косуль стог сена, а также большое количество веников», — заметили в пресс-службе.







В минувшее воскресенье голодающим косулям помогали полицейские. В Кудряшовском бору они развешали на кустах тонну сена.