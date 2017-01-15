К спасению голодающих под Новосибирском косуль подключилось МЧС 

Новосибирские спасатели 14 января отправились в Коченевский район с сеном и березовыми вениками, чтобы помочь голодающим косулям.


К спасению голодающих под Новосибирском косуль подключилось МЧС  (фото)


«Сугробы в лесу под Новосибирском уже значительно выше человеческого роста. Попытки достать пищу из-под снега могут закончиться для животных фатально. На пути к деревьям подстерегают опасные снежные ямы. Кроме того, из-за перепада температур на снегу в лесах области образовалась ледяная корка, о которую животные ранят ноги», — пояснили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО. 


К спасению голодающих под Новосибирском косуль подключилось МЧС  (фото)


К спасению голодающих под Новосибирском косуль подключилось МЧС  (фото)


Акцию по спасению животных сотрудники МЧС провели неподалеку от станции Дупленская в Коченевском районе. Помочь косулям вызвались также охотоведы, представители охотобщества и волонтеры. 


К спасению голодающих под Новосибирском косуль подключилось МЧС  (фото)


К спасению голодающих под Новосибирском косуль подключилось МЧС  (фото)


Для пробивки троп спасатели использовали специальную технику. Затем участники акции распределились на три группы и на снегоходах с самодельными санями отправились в три разных лесных участка. На санях везли пропитание для животных — сено, кормовую соль, веники из ивы и березы. Все это оставили в специально оборудованных деревянных кормушках, к которым животные уже привыкли. 


К спасению голодающих под Новосибирском косуль подключилось МЧС  (фото)


К спасению голодающих под Новосибирском косуль подключилось МЧС  (фото)


«За один день участники акции привезли для косуль стог сена, а также большое количество веников», — заметили в пресс-службе. 


В минувшее воскресенье голодающим косулям помогали полицейские. В Кудряшовском бору они развешали на кустах тонну сена.

Ольга Власова
Фото 54.mchs.gov.ru

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