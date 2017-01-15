Новосибирцы заполнили соцсети фотографиями красивого морозного города
В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram пользователи 15 января выкладывают фотографии с видами морозного Новосибирска.
Социальные сети 15 января заполнились десятками фотографий с видами заснеженного морозного Новосибирска. Горожане выкладывают красивые кадры и пишут, что им очень нравится такой зимний пейзаж.
По информации на сайте gismeteo.ru, утром 15 января в Новосибирске термометр показывал –26 градусов, днем столбик термометра опустился до –23 градусов.
Начальник Гидромета Анна Лапчик на этой неделе рассказала НГС.НОВОСТИ, что после этих холодных выходных снова потеплеет. Кроме того, в этом году Новосибирск обойдется без крещенских морозов.
Ольга Власова
Фото pixabay.com (1), instagram.com/ekaterinsanna/ (2), instagram.com/veronikaaa_s/ )(3), instagram.com/morromaya/ (4), instagram.com/evgeny_ekimov/ (5), instagram.com/kristik_ps/ (6)