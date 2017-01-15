Новосибирцы заполнили соцсети фотографиями красивого морозного города  

Новосибирцы заполнили соцсети фотографиями красивого морозного города   (фото)

В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram пользователи 15 января выкладывают фотографии с видами морозного Новосибирска.  


Социальные сети 15 января заполнились десятками фотографий с видами заснеженного морозного Новосибирска. Горожане выкладывают красивые кадры и пишут, что им очень нравится такой зимний пейзаж. ​




По информации на сайте gismeteo.ru, утром  15 января в Новосибирске термометр показывал –26 градусов, днем столбик термометра опустился до –23 градусов. 



Начальник Гидромета Анна Лапчик на этой неделе рассказала НГС.НОВОСТИ, что после этих холодных выходных снова потеплеет.  Кроме того, в этом году Новосибирск обойдется без крещенских морозов. 

-23... #новосибирск #мороз #голуби

Фото опубликовано Maya Morro (@morromaya)


#зима #россия #новосибирск #природа #лес #зимнийлес

Фото опубликовано Евгений (@evgeny_ekimov)




Ольга Власова
Фото pixabay.com (1), instagram.com/ekaterinsanna/ (2), instagram.com/veronikaaa_s/ )(3),  instagram.com/morromaya/ (4), instagram.com/evgeny_ekimov/ (5), instagram.com/kristik_ps/ (6)

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