Новосибирцы заполнили соцсети фотографиями красивого морозного города  

В социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram пользователи 15 января выкладывают фотографии с видами морозного Новосибирска.







Социальные сети 15 января заполнились десятками фотографий с видами заснеженного морозного Новосибирска. Горожане выкладывают красивые кадры и пишут, что им очень нравится такой зимний пейзаж. ​















По информации на сайте gismeteo.ru, утром 15 января в Новосибирске термометр показывал –26 градусов, днем столбик термометра опустился до –23 градусов.







Вот такое утро я прооосто обожаю😍 солнечное и немного морозное❄️☀️#доброутро#илидень#новосибирск#нск54 Фото опубликовано Veronika Serafimova/ 尼卡 (@veronikaaa_s) Янв 14 2017 в 10:34 PST





Начальник Гидромета Анна Лапчик на этой неделе рассказала НГС.НОВОСТИ, что после этих холодных выходных снова потеплеет. Кроме того, в этом году Новосибирск обойдется без крещенских морозов.

-23... #новосибирск #мороз #голуби Фото опубликовано Maya Morro (@morromaya) Янв 14 2017 в 10:15 PST





#зима #россия #новосибирск #природа #лес #зимнийлес Фото опубликовано Евгений (@evgeny_ekimov) Янв 14 2017 в 10:14 PST





Погодка просто класс 😄 вышел на 5 мин отморозил себе все 🙈 #сибирь #новосибирск #зима #january #siberia #frost#россия#snow#instagood Фото опубликовано Кристина Помыткина (Самарина) (@kristik_ps) Янв 14 2017 в 10:14 PST







