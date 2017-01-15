Минфин предложил назначать большие пенсии тем, кто в них нуждается 

Минфин предложил назначать большие пенсии тем, кто в них нуждается 

​Минфин предложил определять размер пенсии на основе критериев нуждаемости, а сэкономленные деньги направить на здравоохранение и образование. 


«Если мы примем программу, стратегию совершенствования пенсионной системы более справедливую, которая предусматривают большие пенсии тем, кто в этих пенсиях нуждается, и, соответственно, меньше тем, кто в них меньше нуждается…» — цитирует главу ведомства Антона Силуанова «Российская газета» (орфография и пунктуация источника сохранены).


Чиновник высказал предложение о назначении пенсии на основе критериев нуждаемости в ходе Гайдаровского форума в Москве.


По мнению министра, такой подход позволит сэкономить деньги и направить их на здравоохранение и образование. Необходимость увеличить эти расходы связана с тем, что для пенсионеров важно получение качественных медицинских услуг. Силуанов отметил, что необходимость в них чуть ли не выше, чем в прибавке к пенсии. Такой подход Антон Силуанов назвал «маневром внутри бюджета».


12 января НГС.НОВОСТИ рассказывали, что в этом году страховые пенсии в Новосибирской области вырастут на 5,8 %, их проиндексируют по уровню инфляции.

Ольга Власова
Фото pixabay.com

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