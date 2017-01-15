Неуловимого пса с острова Кораблик решили заманить в ловушку при помощи лакомств

​На острове Кораблик в районе Северо-Чемского жилмассива установили клетку со «вкусняшками» для поимки бездомного пса.





«Работали на острове вчера с 11 до 16, животное не нашли, проработали все варианты [поимки пса], установили ловушку со вкусняшками, в которую собака должна зайти и она автоматически должна сработать», - рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин.







По словам Дмитрия Фокина, 14 января на остров для спасения пса приехала целая делегация. Компанию спасателям составили общественники, волонтеры, специалисты муниципальной организации, которая занимается бездомными животными, и ветеринар новосибирского зоопарка.







Для поимки пса на остров привезли специальное устройство для дистанционной инъекции животного снотворным препаратом: «Брали на всякий случай – если [собака] не подойдет, а хотя бы подпустит на какое-то расстояние, то может, получится ее усыпить и так поймать», - объясняет Дмитрий Фокин.







Начальник МАСС объяснил, что собака, вероятно, ушла с острова – потому что вокруг него образовался твердый лед. Сегодня вечером спасатели отправятся проверить ловушку. Если она окажется пустой, то ее уберут – оборудование дорогостоящее и его могут украсть.







«Очевидцы-обходчики железнодорожного моста, которые кормили собаку, говорят, что она не находится на острове постоянно. Пес приходит туда, его кормят, а потом, как подмерзает, он уходит», - заметил Фокин.







НГС.НОВОСТИ первый раз написали о псе с острова Кораблик 4 января. Тогда в редакцию обратилась читательница с Северо-Чемского жилмассива Олеся Махныткина, которая живет в одном из домов на берегу Оби. Она рассказала, что уже несколько дней подряд слышит жалобный вой собаки с острова.