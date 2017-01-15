Молодой мужчина погиб в ДТП на Чуйском тракте

Молодой мужчина погиб в ДТП на Чуйском тракте

​В Искитимском районе на Чуйском тракте не поделили дорогу «Тойота Калдина» и «КИА Рио», погиб 27-летний мужчина.


Авария произошла 14 января, около 17:00, на автодороге Р-256 в Искитимском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.


27-летний житель Алтайского края ехал на «Тойоте Калдине» со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. На 88-м км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КИА Рио». Иномарка двигалась в противоположном направлении, в ней ехали жители Якутии.


В результате столкновения водитель «Тойоты» получил смертельные травмы и скончался, двух человек «скорая помощь» увезла в райбольницу Черепаново.


«Травмы средней степени тяжести получили 32-летняя пассажирка "Тойоты" и 60-летняя пассажирка "КИА Рио", водителя "КИА" не госпитализировали», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе полиции.


По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются причины ДТП, отметили в ГУ МВД.


В конце декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом смертельном ДТП на Чуйском тракте. Тогда произошло лобовое столкновение «Ауди» и «БМВ», погиб 30-летний мужчина. 

Ольга Власова
Фото pixabay.com

Прочтений: 6237
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

SMS с приглашением на диспансеризацию: новое в системе ОМС
17 января состоится прямой эфир с руководителями страховых медицинских организаций: СК «Ингосстрах-М», ОАО «РОСНО-МС» и ООО СМО «СИМАЗ-МЕД». Ждем ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено