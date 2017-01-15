Молодой мужчина погиб в ДТП на Чуйском тракте

​В Искитимском районе на Чуйском тракте не поделили дорогу «Тойота Калдина» и «КИА Рио», погиб 27-летний мужчина.





Авария произошла 14 января, около 17:00, на автодороге Р-256 в Искитимском районе, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







27-летний житель Алтайского края ехал на «Тойоте Калдине» со стороны Новосибирска в сторону Барнаула. На 88-м км трассы он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «КИА Рио». Иномарка двигалась в противоположном направлении, в ней ехали жители Якутии.







В результате столкновения водитель «Тойоты» получил смертельные травмы и скончался, двух человек «скорая помощь» увезла в райбольницу Черепаново.







«Травмы средней степени тяжести получили 32-летняя пассажирка "Тойоты" и 60-летняя пассажирка "КИА Рио", водителя "КИА" не госпитализировали», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе полиции.







По факту аварии проводится доследственная проверка, устанавливаются причины ДТП, отметили в ГУ МВД.







В конце декабря НГС.НОВОСТИ рассказывали о другом смертельном ДТП на Чуйском тракте. Тогда произошло лобовое столкновение «Ауди» и «БМВ», погиб 30-летний мужчина.

