Новосибирской полиции не хватает десятков следователей

Минтруд НСО назвал места в Новосибирске, где больше всего не хватает сотрудников — среди них отделение УМВД и станция скорой помощи.





Минтруда НСО опубликовал список вакансий для выпускников вузов, где для работы не нужен стаж. Оказалось, что в УМВД по Новосибирску на ул. Демьяна Бедного, 49 требуется 46 следователей, сообщается на сайте ведомства.





В отделение полиции на ул. Демьяна Бедного кроме следователей нужны также 18 инспекторов ДПС, 40 участковых и больше 30 оперативных уполномоченных. Главное требование — высшее образование. Средняя предлагаемая зарплата — от 30 тыс. до 40 тыс. руб.





Большую потребность в кадрах также испытывает станция скорой помощи на ул. Семьи Шамшиных, 42. Здесь нужно 50 врачей для взрослых и 25 педиатров с высшим образованием, обещанная зарплата — от 25 тыс. до 40 тыс. руб. Также требуется 50 фельдешеров, зарплатное предложение для них — от 15 тыс. до 30 тыс. руб.







Среди предложенных вакансий на сайте минтруда для выпускников вузов и ПТУ — воспитатель в детских садах, бухгалтер, бариста. На завод «НЭВЗ-Керамикс» требуется обжигатель радиокерамики, а АО «Экран-оптические системы» нужен стеклодув.







НГС.НОВОСТИ вчера также рассказывали о том, что компании Новосибирской области в то же время готовятся сократить в 2017 году почти 3 тыс. сотрудников. По плану под сокращение за год могут попасть 2935 жителей Новосибирской области.