​Четыре десятка новосибирских женщин отправились служить в армию по контракту

В 2016 году 40 женщин из Новосибирской области ушли служить в армию по контракту.







«По контракту в прошлом году из Новосибирской области было отправлено на прохождение службы 1017 человек», — рассказал начальник пункта отбора на военную службу по контракту по Новосибирской области Николай Подгорный в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».







По словам Подгорного, в том числе ушли служить по контракту 85 мужчин с высшим образованием, которые не проходили срочную службу по призыву. Также среди новосибирцев, присоединившихся к службе по контракту, — 40 женщин-военнослужащих.







Отбор женщин на контрактную службу не носит массового характера, однако их принимают в армию по мере того, как появляются вакантные должности. «Женщины [требуются] практически во всех видах и родах войск, но на определенные должности. Это в основном должности связи и наблюдения и медики», — пояснил Николай Подгорный.





Также работники военкомата Новосибирской области рассказали, что в регионе стало больше призывников, которые могут служить в армии по состоянию здоровья.