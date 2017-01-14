Встретившиеся в ДТП авто устроили транспортный коллапс на Большевистской

Встретившиеся в ДТП авто устроили транспортный коллапс на Большевистской (схема)

Днем 14 января авария с участием нескольких машин парализовала движение на ул. Большевистской в Новосибирске.


«В пробке длиной 4,2 км можно потерять 54 минуты, что на 48 минут больше обычного», — сообщают специалисты сервиса Яндекс.Пробки.


По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, проезжавшего мимо аварии около 14:50, пробка начинается напротив магазина Metro. Там столкнулись несколько легковых машин, которые перекрыли все три полосы в сторону центра города. На первый взгляд, участвовавшие в аварии машины серьезных повреждений не получили.


По данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобильный затор в сторону центра города растянулся по ул. Большевистской и Бердскому шоссе до остановки «Ул. Звездная». Скорость машин на этом участке не превышает 3 км/час.


В целом ситуация с пробками в городе оценивается на 6 баллов.


Встретившиеся в ДТП авто устроили транспортный коллапс на Большевистской (схема)


Также сразу три аварии за 15 минут произошли сегодня на перекрестке ул. Немировича-Данченко и ул. Лыщинского.

Ольга Хмелевская
Скриншот yandex.ru/maps (1), фото читателя НГС (2)

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