Встретившиеся в ДТП авто устроили транспортный коллапс на Большевистской

Днем 14 января авария с участием нескольких машин парализовала движение на ул. Большевистской в Новосибирске.







«В пробке длиной 4,2 км можно потерять 54 минуты, что на 48 минут больше обычного», — сообщают специалисты сервиса Яндекс.Пробки.





По наблюдениям корреспондента НГС.НОВОСТИ, проезжавшего мимо аварии около 14:50, пробка начинается напротив магазина Metro. Там столкнулись несколько легковых машин, которые перекрыли все три полосы в сторону центра города. На первый взгляд, участвовавшие в аварии машины серьезных повреждений не получили.







По данным сервиса Яндекс.Пробки, автомобильный затор в сторону центра города растянулся по ул. Большевистской и Бердскому шоссе до остановки «Ул. Звездная». Скорость машин на этом участке не превышает 3 км/час.





В целом ситуация с пробками в городе оценивается на 6 баллов.











Также сразу три аварии за 15 минут произошли сегодня на перекрестке ул. Немировича-Данченко и ул. Лыщинского.