На оживленном перекрестке произошло 3 аварии за 15 минут

​Днем 14 января сразу три аварии за 15 минут произошли на перекрестке ул. Немировича-Данченко и ул. Лыщинского в Кировском районе Новосибирска.









В 12:05 на перекрестке столкнулись грузовик и «Порш Кайен». Обе машины ехали по ул. Немировича-Данченко навстречу друг другу: грузовик — в сторону Октябрьского моста, «Порш» — в сторону ул. Таймырской.







«"Порш" остановился на перекрестке для левого поворота в сторону крематория. А грузовик при повороте налево, в сторону ул. Новогодней, зацепил "Порш"», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».







По их данным, примерно через 10 минут после первой аварии в этом же месте произошла вторая — на этот раз с участием «Лады Гранты» и «Ниссана Блюберд», которые ехали по ул. Немировича-Данченко в левом ряду в сторону Октябрьского моста.







«На перекрестке с ул. Лыщинского "Лада Гранта" стала тормозить, т.к. перед ней разворачивался автомобиль, а "Ниссан Блюберд" не успел среагировать на торможение "Лады" и ударил ее в правую заднюю часть. Повреждения были минимальными», — описали ситуацию в «Автоспасе».







Пока участники этой аварии стояли на перекрестке, в «Ниссан» влетела «Ауди А4».







«Удар был достаточно сильным и пришелся в правую заднюю часть "Ниссана", отчего его повторно бросило в "Ладу" и развернуло. Водитель "Ауди" пояснил, что перед ним резко перестроился автомобиль для объезда ДТП, а он, увидев "Ниссан", не успел перед ним затормозить. После второго удара и "Лада", и "Ниссан" получили серьезные повреждения», — отмечают специалисты мобильного приложения.







Все три аварии произошли за 15 минут. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в «Автоспасе».

























Почти месяц назад, 19 декабря, на этой же улице произошло сразу 4 аварии за час.

