На оживленном перекрестке произошло 3 аварии за 15 минут

​Днем 14 января сразу три аварии за 15 минут произошли на перекрестке ул. Немировича-Данченко и ул. Лыщинского в Кировском районе Новосибирска.


На оживленном перекрестке произошло 3 аварии за 15 минут (фото)


В 12:05 на перекрестке столкнулись грузовик и «Порш Кайен». Обе машины ехали по ул. Немировича-Данченко навстречу друг другу: грузовик — в сторону Октябрьского моста, «Порш» — в сторону ул. Таймырской.


«"Порш" остановился на перекрестке для левого поворота в сторону крематория. А грузовик при повороте налево, в сторону ул. Новогодней, зацепил "Порш"», — сообщили специалисты мобильного приложения «Автоспас».


По их данным, примерно через 10 минут после первой аварии в этом же месте произошла вторая — на этот раз с участием «Лады Гранты» и «Ниссана Блюберд», которые ехали по ул. Немировича-Данченко в левом ряду в сторону Октябрьского моста.


«На перекрестке с ул. Лыщинского "Лада Гранта" стала тормозить, т.к. перед ней разворачивался автомобиль, а "Ниссан Блюберд" не успел среагировать на торможение "Лады" и ударил ее в правую заднюю часть. Повреждения были минимальными», — описали ситуацию в «Автоспасе».


Пока участники этой аварии стояли на перекрестке, в «Ниссан» влетела «Ауди А4».


«Удар был достаточно сильным и пришелся в правую заднюю часть "Ниссана", отчего его повторно бросило в "Ладу" и развернуло. Водитель "Ауди" пояснил, что перед ним резко перестроился автомобиль для объезда ДТП, а он, увидев "Ниссан", не успел перед ним затормозить. После второго удара и "Лада", и "Ниссан" получили серьезные повреждения», — отмечают специалисты мобильного приложения.


Все три аварии произошли за 15 минут. По предварительным данным, есть пострадавшие, сообщили в «Автоспасе».


На оживленном перекрестке произошло 3 аварии за 15 минут (фото)


На оживленном перекрестке произошло 3 аварии за 15 минут (фото)


На оживленном перекрестке произошло 3 аварии за 15 минут (фото)


На оживленном перекрестке произошло 3 аварии за 15 минут (фото)


На оживленном перекрестке произошло 3 аварии за 15 минут (фото)


Почти месяц назад, 19 декабря, на этой же улице произошло сразу 4 аварии за час

Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

Прочтений: 3486
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (9)9
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

SMS с приглашением на диспансеризацию: новое в системе ОМС
17 января состоится прямой эфир с руководителями страховых медицинских организаций: СК «Ингосстрах-М», ОАО «РОСНО-МС» и ООО СМО «СИМАЗ-МЕД». Ждем ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено