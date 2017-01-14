Кошку с разрубленными лапами и хвостом спасли от гибели в Новосибирске

Кошку с разрубленными лапами и хвостом спасли от гибели в Новосибирске (фото)

​Новосибирские зоозащитники привезли со стройки в Мошково кошку с разрубленными лапами и хвостом и теперь пытаются ее вылечить.


Раненой кошке грозит ампутация лап и хвоста, а потом, возможно, понадобится инвалидная коляска.


«Что испытывает это маленькое существо, сложно представить, это адская боль… Она в стрессе и, несмотря на обезболивающие, плачет», — рассказали в организации помощи животным «Кошкино лукошко».


Как пояснила руководитель «Кошкиного лукошка» Алена Мезенцева, на днях она увидела в соцсетях объявление о том, что на стройку в «Мошково» приблудилась раненая кошка. Работники стройки поселили ее в подвале. В пятницу, 13 января, один из волонтеров приюта съездил за кошкой и привез ее в Новосибирск.


По словам Алены Мезенцевой, у кошки перебиты кости на задних лапках и хвост. По словам ветеринаров, это «рубленые раны»: вероятно, кто-то намеренно издевался над кошкой.


«Я спросила у врачей: "А может быть, это капкан?". Они говорят: нет, такое ощущение, что за задние лапы взяли вместе с хвостом и именно рубили <…> У нее, грубо говоря, сейчас все это вообще висит на коже. Хвост отсох, там у нее останется, наверное, третья часть хвоста», — описала ситуацию зоозащитница.


Ветеринары сделали вывод, что этим ранам не больше 5-8 дней.


Как пояснила зоозащитница, теперь врачам предстоит частично ампутировать кошке задние лапы. После этого волонтеры вместе с врачами ветеринарной клиники «БЭСТ» будут решать, что делать дальше — устанавливать кошке протезы или заказывать ей специальную инвалидную коляску.


Обойдется это недешево, полагает Алена Мезенцева. А после операции кошке будет нужен покой, и первое время она не сможет жить в приюте вместе с другими кошками — волонтеры планируют отдать ее на платную передержку с медицинским уходом. Поэтому сейчас зоозащитники собирают деньги на лечение и реабилитацию Лапушки — именно так называют кошку добровольные помощники приюта.

Ольга Хмелевская
Фото предоставлено «Кошкиным лукошком» (vk.com/cat_nsk)

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