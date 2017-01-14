​Новосибирские звезды спели в кафе ради помощи сиротам

Актеры трех новосибирских театров — «Красного факела», «Глобуса» и «Старого дома» — приняли участие в благотворительном концерте «Будьте добры» в поддержку Дома ребенка № 1.


Мероприятие прошло в кафе «Красный факел» вечером 13 января. «Кое-кто произвел настоящий фурор. Я, конечно, слышала Нияза Оспанбаева в мюзиклах "Глобуса", но то, как он пел сегодня — это просто нет слов. "Море", "Ноктюрн" Арно Бабаджаняна, по-моему, все зрители были в шоке», — поделилась впечатлениями после концерта в соцсети Инстаграм одна из зрительниц.


В программе звучали в основном ретро-шлягеры, а среди исполнителей были в том числе экс-солистка популярного новосибирского трио «Платья за 130» Екатерина Жирова и Константин Телегин — любимец женской половины театральной публики города, руководитель бэнда «Red Torch Chili Peppers».


Концерт «Будьте добры» — итог новогодней благотворительной акции. С 1 ноября до 13 января в трех новосибирских театрах работали уголки добра, куда можно было приносить развивающие и музыкальные игрушки, подгузники, средства гигиены, канцелярию.

Как сообщили в пресс-службе театра «Глобус», театру удалось собрать 78 упаковок фломастеров и карандашей, 62 альбома для рисования, 30 упаковок подгузников, 22 развивающих игры и др.

Анна Наумцева
Видео instagram.com/maruhcka

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