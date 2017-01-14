Известный новосибирский актер стал героем книги о театре
Вечером 13 января в литературной
гостиной книжного магазина «КапиталЪ» прошла презентация книги «Звук
натянутой струны. Артист театра "Красный факел" Владимир Лемешонок на
сцене и за кулисами».
Автор книги — театральный журналист Яна Колесинская.
«В конце 80-х на спектакле "Дворянское гнездо" [впервые увидела Лемешонка], а потом пошло-поехало», — рассказала Колесинская на презентации книги. Лемешонок в свою очередь вспомнил, что познакомился с будущим автором своей биографии в Доме журналистов и знает ее уже давно.
«Ей пришла в голову эта мысль сумасшедшая про книгу <…> примерно год назад. Она говорит, что был знак свыше, сигнал», — отметил Владимир Лемешонок.
Книги об актерах в Новосибирске издаются раз в десятилетие. «Последняя
по времени до недавнего момента — книга Натальи Муратовой "Галина
Алехина. Философия образа", выпущенная в 2007 году. А биографических
книг об актерах в Новосибирске выходило всего две», — отметили в
магазине «КапиталЪ».
«Звук натянутой струны…», по отзывам первых читателей, вмещает в себя
скупые биографические данные актера, основная часть посвящена
творческому пути Лемешонка — его размышлениям о себе, воспоминаниям о
коллегах, рецензиям на спектакли с его участием. Цена книги — 600 руб.
В феврале 2016 года Владимир Лемешонок отметил свой 60-летний юбилей. С
1983 года он играет в «Красном факеле», в 2007 году получил престижную
театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль» (Оргон в спектакле «Тартюф»), дважды становился обладателем приза
местного фестиваля-конкурса «Парадиз». На сцене «Красного факела»
Лемешонка можно увидеть в спектаклях «Отцы и сыновья»,
«Довлатов.Анекдоты», «Агенты праздников» и др.
Анна Наумцева
Фото Густаво Зырянова