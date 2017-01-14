Известный новосибирский актер стал героем книги о театре

Вечером 13 января в литературной гостиной книжного магазина «КапиталЪ» прошла презентация книги «Звук натянутой струны. Артист театра "Красный факел" Владимир Лемешонок на сцене и за кулисами».







Автор книги — театральный журналист Яна Колесинская.





«В конце 80-х на спектакле "Дворянское гнездо" [впервые увидела Лемешонка], а потом пошло-поехало», — рассказала Колесинская на презентации книги. Лемешонок в свою очередь вспомнил, что познакомился с будущим автором своей биографии в Доме журналистов и знает ее уже давно.





«Ей пришла в голову эта мысль сумасшедшая про книгу <…> примерно год назад. Она говорит, что был знак свыше, сигнал», — отметил Владимир Лемешонок.









Книги об актерах в Новосибирске издаются раз в десятилетие. «Последняя по времени до недавнего момента — книга Натальи Муратовой "Галина Алехина. Философия образа", выпущенная в 2007 году. А биографических книг об актерах в Новосибирске выходило всего две», — отметили в магазине «КапиталЪ».











«Звук натянутой струны…», по отзывам первых читателей, вмещает в себя скупые биографические данные актера, основная часть посвящена творческому пути Лемешонка — его размышлениям о себе, воспоминаниям о коллегах, рецензиям на спектакли с его участием. Цена книги — 600 руб.











В феврале 2016 года Владимир Лемешонок отметил свой 60-летний юбилей. С 1983 года он играет в «Красном факеле», в 2007 году получил престижную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая мужская роль» (Оргон в спектакле «Тартюф»), дважды становился обладателем приза местного фестиваля-конкурса «Парадиз». На сцене «Красного факела» Лемешонка можно увидеть в спектаклях «Отцы и сыновья», «Довлатов.Анекдоты», «Агенты праздников» и др.

