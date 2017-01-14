​В Новосибирске стало больше здоровых призывников

В Новосибирске стало больше здоровых призывников

Работники военкомата Новосибирской области подвели итоги осеннего призыва и пришли к выводу, что здоровье призывников улучшается из года в год.


У тех, кто оказался негоден к армии, чаще всего находят психические заболевания.


«За осенний призыв показатель годности в Новосибирской области составил 72,8 %. А если взять итоги за год, то впервые показатель годности в Новосибирской области превысил 70 %. <…> С чем это связано? Это связано и с изменением образа жизни, и с профилактикой заболеваний, улучшением качества лечебно-оздоровительных мероприятий, и с пропагандой здорового образа жизни. Тут же большую роль играет и желание наших призывников, юношей служить в вооруженных силах. Престиж армии повышается, и поэтому есть стимул, чтобы пойти отдать долг родине и дальше найти себя в этой жизни», — рассказал 13 января председатель военно-врачебной комиссии военкомата Новосибирской области Евгений Шведов в пресс-центре ГТРК «Встречи на Вертковской».


По словам Евгения Шведова, чаще всего врачи обнаруживали у призывников психические расстройства. На 2-м месте — заболевания костно-мышечной системы и соединительной ткани. На 3-м месте — болезни системы кровообращения.


В целом задание по призыву юношей на военную службу военный комиссариат Новосибирской области полностью выполнил — за осенний призыв в армию отправились чуть более 2500 новосибирцев (то есть примерно столько же, сколько и в осенний призыв 2015 года). 15 из них поехали служить в Президентский полк. Об этом сообщил военный комиссар Новосибирской области Анатолий Недопака.


Еще 17 призывников, по словам работников военкомата, отправились в научные роты.


«Есть такая тенденция: в последние буквально 5 лет, наверное, модно стало проходить службу в ВДВ, разведочных войсках, спецназе <…> Но, к сожалению, не все, кто хочет туда попасть, попадает, потому что состояние здоровья должно быть отменное, сила воли должна быть соответствующая. Ну и те представители воинских частей <…>, приезжающие на сборный пункт (которые отбирают ребят в свои подразделения), они тоже на эти вопросы обращают внимание. И случаи были такие, когда вроде бы парень готов и по здоровью, и по всем остальным параметрам, но после беседы с представителем воинской части он чувствует, что он, может быть, не совсем потянет тот уровень нагрузки, который ждет его впереди», — заявил Анатолий Недопака.


Как отмечают в облвоенкомате, по числу отправленных в армию призывников в Новосибирске лидируют Ленинский и Кировский районы. В целом по области 20,1 % призывников — это мужчины с высшим образованием.


В свою очередь начальник отдела подготовки призыва граждан на военную службу военкомата НСО Евгений Краев сообщил, что за осенний призыв в регионе насчитали почти три десятка уклонистов от армии.


«Уклонились от явки на призывные комиссии всего 3 человека и не явились на отправку на сборный пункт 24 человека», — уточнил Евгений Краев.

Ольга Хмелевская
Фото depositphotos.com

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