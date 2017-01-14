​Хоккей: «Сибирь» проиграла команде бывшего тренера 

В ночь на 14 января в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги новосибирская «Сибирь» проиграла московскому ЦСКА со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:1). 


Хоккей: «Сибирь» проиграла команде бывшего тренера  (видео)


Первая шайба в матче была на счету хозяев, благодаря Максиму Мамину. 


«ЦСКА отрывает счет после потери шайбы нашим игроком у ворот [Дэнни] Тэйлора 1-0», — сообщается на сайте ХК «Сибирь». 


После этого результат изменился только в третьем периоде. На 53-й минуте отличился Зак Бойчак, который забросил шайбу за новосибирскую команду. Однако ЦСКА ответил почти сразу, на 55-й гол забил Дмитрий Кугрышев. 


После этого «Сибирь» взяла тайм-аут, потом меняла вратаря на шестого полевого игрока, но это не повлияло на исход встречи. 


Кроме трех засчитанных шайб, в матче была одна незасчитанная, которую забросил Георгий Мишарин. Судьи приняли свое решение, указав на то, что в площади ворот ЦСКА в это время стоял игрок «Сибири» Евгений Артюхин. 


«Сложно комментировать такие матчи, двоякое чувство сейчас. Мы провели хороший матч против очень сложного соперника, где-то переигрывали ЦСКА, моменты создавали. Мы здорово забили гол, забили чистый гол, который нам не засчитали, а завтра, наверное, скажут, что он хороший, как было уже после матча с "Северсталью". Пока отвернулись удача от нас, но удача любит сильных, а мы пока недорабатываем», — сказал журналистам главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка. Его слова приводит «Р-спорт».


Главным тренером ЦСКА является Дмитрий Квартальнов, он возглавил московский клуб в 2014 году, после того, как ушел из ХК «Сибирь». В Новосибирске тренер работал два сезона. Также в ЦСКА есть и другие выходцы из «Сибири» — Дмитрий Кугрышев, Александр Кутузов, Игорь Ожиганов, Артем Ворошило. 


Сейчас «Сибирь» располагается на 10-й  строчке турнирной таблицы Восточной конференции лиги. Следующую игру новосибирцы проведут 16 января в гостях у питерского СКА. 



Елена Громкова
Скриншот видео
Видео video.khl.ru

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