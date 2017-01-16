Модель из Искитима выступила на модном показе мужской одежды в Лондоне

Модель из Искитима выступила на модном показе мужской одежды в Лондоне (видео)

​24-летняя модель агентства Elite Stars Александра Карпова выступила на неделе высокой моды в Лондоне, на показе линии мужской одежды от модного английского бренда KTZ. 


«Это не значит, что она — баба-мужик… Иногда на показы мужской моды берут девочек — в качестве такого штриха к мужскому показу. И тут долго выбирали модель на кастинге, никто им (представителям марки KTZ. — И.К.) не подходил, а потом вспомнили про Александру, и взяли ее без всякого кастинга. Она с ними раньше работала. В общем, она оказалась единственной девушкой на неделе высокой мужской моды в Лондоне», — рассказала один из директоров агентства Elite Stars Татьяна Фетисова, добавив, что это считается престижным и произошло в их агентстве впервые.


Модель из Искитима выступила на модном показе мужской одежды в Лондоне (видео)


KTZ — английский бренд высокой моды, появившийся в 2003 году и основанный эмигрантами из Македонии — дизайнером и диджеем. KTZ — одежда без гендерной идентификации, в которой часто используется этническая и религиозная символика. Показанная в начале января мужская коллекция выполнена в черно-белой цветовой гамме. 


Александра Карпова выходила на подиум в одежде, более похожей на женскую, выполненной в едином со всей коллекцией стиле.


 После выступления на показе высокой мужской моды в Лондоне девушка улетела в Нью-Йорк на показ женской недели моды. 


Справка: Александра Карпова родом из г. Искитим. Пришла в модельное агентство в 16 лет. Модельные данные: рост 181 см, обхват груди 84 см, талии — 59 см, бедер — 89 см. Считается одной из ведущих моделей Elite Stars.


Модель из Искитима выступила на модном показе мужской одежды в Лондоне (видео)


В конце декабря 2016 года в Новосибирске представили десятку самых успешных моделей среди недавно начавших свою карьеру в модельном бизнесе. 



Илья Калинин
Фото предоставлены Elite Stars
Видео youtube.com

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