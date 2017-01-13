​15 новых школ, снежный коллапс на Выборной и другие главные новости

15 новых школ, снежный коллапс на Выборной и другие главные новости

Дайджест главных событий 13 января по версии НГС.


• С самого утра новосибирцы завалили редакцию НГС сообщениями об утонувшей в снегу ул. Выборной — выехать из жилых районов вокруг ТЭЦ-5 было крайне сложно. Уже в районе обеда мэр Локоть объяснил причину коллапса и пообещал, что снег быстро уберут.


• В Новосибирске построят 15 новых школ. Деньги для этого выделят из федерального бюджета. Ведь дело это не дешевое — одно учебное место обходится примерно в 800 тыс. руб.


• Жильцы дома в центре Новосибирска сумели засудить Сбербанк. Теперь финансовый гигант должен им за участок стены 700 тыс. руб.


• В «Молочных» сосисках новосибирского производителя нашли посторонние ингредиенты — крахмал и частички животного происхождения. Зато колбаса этого же производителя оказалась идеально соответствующей ГОСТу.

Марк Волков
Фото Ольги Бурлаковой

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