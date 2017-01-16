​Сегодня по всему Новосибирску прозвучит тревожный вой

Сегодня по всему Новосибирску прозвучит тревожный вой

Днем 16 января в Новосибирске пройдет очередная проверка сирен и других систем оповещения, которые сообщают об опасности.


Тренировка будет идти с 11:20 до 15:00.


«Короткий телеперехват канала "Россия 1" произойдет с 11:20 до 11:30. С 14:40 до 14:45 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители», — предупредили в пресс-службе МЧС. Кроме того, спасатели проверят, как работает радиоперехват, экраны в метро, аэропорту, железнодорожном вокзале.


Подобные тренировки проходят раз в квартал, прошлый раз проверка была в октябре 2016 года.


Начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков объяснил НГС, что, несмотря на частоту проверок, они не способны притупить реакцию горожан — в случае реальной угрозы сирена будет звучать дольше.


«Сирены по времени воют не более пары минут. Смотрится их техническая исправность, ряд параметров, которые мы отслеживаем.


В случае же реальной угрозы — основная задача сирен привлечение внимания граждан — сирены будут работать не одну минуту,


следовательно, они привлекут его. И в случае реальной угрозы гражданам будет необходимо обратиться к любому средству массовой информации, где мы уже дадим объяснение о порядке действий», — объяснил Винаков.

Елена Громкова
Фото akiyoko (Essentials/iStock)

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