​Сегодня по всему Новосибирску прозвучит тревожный вой

Днем 16 января в Новосибирске пройдет очередная проверка сирен и других систем оповещения, которые сообщают об опасности.







Тренировка будет идти с 11:20 до 15:00.







«Короткий телеперехват канала "Россия 1" произойдет с 11:20 до 11:30. С 14:40 до 14:45 кратковременно запустят электросирены и уличные громкоговорители», — предупредили в пресс-службе МЧС. Кроме того, спасатели проверят, как работает радиоперехват, экраны в метро, аэропорту, железнодорожном вокзале.







Подобные тренировки проходят раз в квартал, прошлый раз проверка была в октябре 2016 года.







Начальник пресс-службы ГУ МЧС по НСО Павел Винаков объяснил НГС, что, несмотря на частоту проверок, они не способны притупить реакцию горожан — в случае реальной угрозы сирена будет звучать дольше.







«Сирены по времени воют не более пары минут. Смотрится их техническая исправность, ряд параметров, которые мы отслеживаем.





В случае же реальной угрозы — основная задача сирен привлечение внимания граждан — сирены будут работать не одну минуту,





следовательно, они привлекут его. И в случае реальной угрозы гражданам будет необходимо обратиться к любому средству массовой информации, где мы уже дадим объяснение о порядке действий», — объяснил Винаков.