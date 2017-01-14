Работодатели запланировали сократить 3000 новосибирцев

Работодатели запланировали сократить 3000 новосибирцев

Компании Новосибирской области готовятся сократить в 2017 году почти 3 тыс. сотрудников.


Об этом они сообщили службе занятости региона. Впрочем, в правительстве Новосибирской области считают, что итоговое число уволенных может быть не таким внушительным.


«Исходя из практики последних лет, около половины планируемых к сокращению сотрудников остаются работать в организациях», — пояснили в министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области.


Всего к концу прошлого года о своем желании сократить работников в 2017 году официально сообщили 198 организаций Новосибирской области. 88 из них планируют уволить до 5 сотрудников.


«В большинстве остальных организаций сокращение коснется менее 10 % численности персонала», — отметили в минтруда.


В министерстве уточнили, что по плану под сокращение за год могут попасть 2935 жителей Новосибирской области.


В 2016 году из-за сокращения штатов работы лишились почти 9 тыс. жителей Новосибирской области. Например, в ноябре на массовые сокращения жаловались сотрудники новосибирской компании «2ГИС». А аналитики сайта Зарплата.ру назвали лучший месяц для поиска работы.

Ольга Хмелевская
Фото thinkstockphotos.com

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