Власти посоветовали новосибирцам превращать новогодние елки в веники для бани

​Департамент лесного хозяйства Новосибирской области порекомендовал жителям использовать новогодние елки для веников.





Редакция НГС задалась вопросом — можно ли как-то утилизировать новогоднюю елку вместо того, чтобы выбрасывать ее на мусорку. Ответственные за лес чиновники дали неожиданный ответ:





«Департамент лесного хозяйства неоднократно в своих обращениях через СМИ, на встречах с населением рекомендовал гражданам после новогодних праздников использовать новогодние деревья для своих нужд. А именно, ветви можно использовать для банного веника. Ветви, вставленные в березовый веник, создают аромат и помогают не только получать удовольствие, но служат как оздоровительная процедура при различных заболеваниях», — рассказали НГС.НОВОСТИ в департаменте.







Там добавили, что в их полномочия не входят вопросы утилизации отходов, в том числе деревьев для новогодних праздников. Однако «новогодние деревья можно использовать в качестве веточного корма для животных по договоренности с зоопарком», отметили в департаменте.







В Новосибирском зоопарке НГС.НОВОСТИ прокомментировали, что новогодние елки, которые стояли дома у людей, они не принимают — потому что они с мишурой, дождиком и желтые — неизвестно сколько времени простояли.







Новосибирцы уже начали выбрасывать новогодние елки — директор новой снегоплавильной станции на ул. Широкой рассказывал, что деревья с остатками украшений попадают на станцию вместе с вывозимым с дорог снегом.







Всего в Новосибирске работало 53 елочных базара, а для украшения квартир новосибирцев в лесу срубили 30 тыс. деревьев.

