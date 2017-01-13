В популярных новосибирских сосисках нашли посторонние ингредиенты

В популярных новосибирских сосисках нашли посторонние ингредиенты

​Красноярский центр стандартизации и метрологии нашел в сосисках «Кудряшовского комбината» крахмал и другие недопустимые элементы.


Эксперты проверили пять образцов сосисок «Молочных» и три образца «Краковской» из нескольких регионов Сибири. Центр исследовал продукцию новосибирского «Кудряшовского комбината», абаканского «Мавра», канских компаний «Копчёнкино» и «Мясо», «Красноярской продовольственной компании», «Омского бекона» и томской «Аграрной группы МП».


«Основными ингредиентами сосисок "Молочных" и колбасы "Краковская" должны быть: мясо — свинина и говядина, шпик, яичные продукты, молоко, сахар-песок и пряности. Однако в итоге в некоторых образцах установлено наличие костной ткани, соевого текстурата, изолированного соевого белка, каррагинана, крахмала, муки — применение которых при производстве данных продуктов не допускается», — рассказывает центр.


В частности, специалисты исследовали сосиски и колбасу «Кудряшовского комбината», расположенного в Новосибирской области. Из всех образцов только сырьевой состав колбасы этого комбината был без нарушений.


Зато в сосисках «Кудряшовского комбината» оказались фрагменты костной ткани, фрагменты хряща, гладкая мускулатура и крахмал.


Краевая лаборатория анализировала сосиски, выпущенные 6 декабря 2016 года.


«Кудряшовский комбинат» не смог оперативно прокомментировать ситуацию, оставив запрос НГС.НОВОСТИ без ответа.


Ранее красноярские эксперты признали фальсификатом вареную колбасу «Докторская» двух новосибирских производителей.

Елена Громкова
Фото Густаво Зырянова

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