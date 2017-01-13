В популярных новосибирских сосисках нашли посторонние ингредиенты

​Красноярский центр стандартизации и метрологии нашел в сосисках «Кудряшовского комбината» крахмал и другие недопустимые элементы.





Эксперты проверили пять образцов сосисок «Молочных» и три образца «Краковской» из нескольких регионов Сибири. Центр исследовал продукцию новосибирского «Кудряшовского комбината», абаканского «Мавра», канских компаний «Копчёнкино» и «Мясо», «Красноярской продовольственной компании», «Омского бекона» и томской «Аграрной группы МП».







«Основными ингредиентами сосисок "Молочных" и колбасы "Краковская" должны быть: мясо — свинина и говядина, шпик, яичные продукты, молоко, сахар-песок и пряности. Однако в итоге в некоторых образцах установлено наличие костной ткани, соевого текстурата, изолированного соевого белка, каррагинана, крахмала, муки — применение которых при производстве данных продуктов не допускается», — рассказывает центр.







В частности, специалисты исследовали сосиски и колбасу «Кудряшовского комбината», расположенного в Новосибирской области. Из всех образцов только сырьевой состав колбасы этого комбината был без нарушений.







Зато в сосисках «Кудряшовского комбината» оказались фрагменты костной ткани, фрагменты хряща, гладкая мускулатура и крахмал.







Краевая лаборатория анализировала сосиски, выпущенные 6 декабря 2016 года.







«Кудряшовский комбинат» не смог оперативно прокомментировать ситуацию, оставив запрос НГС.НОВОСТИ без ответа.







Ранее красноярские эксперты признали фальсификатом вареную колбасу «Докторская» двух новосибирских производителей.

