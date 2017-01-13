После публикации НГС до занесенного снегом бизнес-центра добрались коммунальщики

После публикации НГС до занесенного снегом бизнес-центра добрались коммунальщики (фото)


Дорожные службы очистили подъездную дорогу к БЦ «Партнер».


11 января на НГС.НОВОСТИ в репортаже о неубранных от снега дворах, подготовленном по фотографиям читателей сайта, рассказывалось в том числе и о том, как в БЦ «Партнер» ждут уборку снега еще с 5 декабря 2016 года.


«Часть снега убрали ночью 12-го числа. Очистили подъезд к бизнес-центру от "Новосибирскэнергосбыта" и вывезли снег с тротуара. А вот вниз к Трудовому переулку так и не спустились, не очистили. А мы то просили, чтобы они и это место расчистили», — остался недоволен работой коммунальщиков директор БЦ «Партнер» Владислав Сафонов, уточнив, что на сайте электронных заявок их обращение уже помечено как выполненное.

 

После публикации НГС до занесенного снегом бизнес-центра добрались коммунальщики (фото)


Как заметил Сафонов, остались нерасчищенными проезд к частным домам, отрезок дороги, где машины могли разъехаться, и парковка. Очищенный же от снега тротуар для пешеходов тут же заставили автомобилями, несмотря на знак «Работает эвакуатор».


После публикации НГС до занесенного снегом бизнес-центра добрались коммунальщики (фото)


Сейчас директор БЦ «Партнер» отправил официальные письма в мэрию и администрацию Центрального округа с просьбой сообщить имя человека, кто контролирует исполнение заявок на уборку снега. «Хочу разобраться и расставить точки над I — может быть, я от них жду того, чего они мне оказать не могут», — вздохнул г-н Сафонов.

Илья Калинин
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