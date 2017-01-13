Мощный спорткар «Мустанг» и обычная «Тойота» столкнулись на парковке ТЦ

Мощный спорткар «Мустанг» и обычная «Тойота» столкнулись на парковке ТЦ (фото)

Днем 13 января на парковке торгового центра в новосибирском Академгородке сошлись «Форд Мустанг» и «Тойота Виндом».


Авария произошла в 14:00 на парковке ТЦ «БыстроМолл» на ул. Инженерная, 5/1. «Ford Mustang GT и Toyota Windom двигались по парковке. Водитель "Тойоты" не пропустила помеху справа — "Мустанга", в результате чего произошло столкновение», — рассказали об аварии специалисты мобильного приложения «Автоспас».


Мощный спорткар «Мустанг» и обычная «Тойота» столкнулись на парковке ТЦ (фото)


По их данным, водитель «Тойоты» вину признал. В аварии никто не пострадал. На фото с места происшествия видно, что у «Мустанга» поврежден бампер, а у «Тойоты» — вмятина на обеих дверях с правой стороны.


Мощный спорткар «Мустанг» и обычная «Тойота» столкнулись на парковке ТЦ (фото)


Ранее НГС.НОВОСТИ писали о том, что водитель «Субару Форестер» врезался в притормозивший «Бентли» в поселке Элитный.

Ксения Евдокимова
Фото vk.com/avtospas54rus

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