У жительниц Новосибирска резко вырос интерес к гаданиям

У жительниц Новосибирска резко вырос интерес к гаданиям

​В Новосибирске случился всплеск интереса к святочным гаданиям — психологи объясняют это неуверенностью в завтрашнем дне.


Незамужние девушки массово записываются на мастер-классы по предсказанию будущего по воску и киданию валенка.


«По сравнению с прошлым годом, интерес к теме гаданий увеличился в два, а то и в три раза. На четыре даты у нас полная загрузка — по 25 человек в каждой группе. Возраст участниц — от 25 до 45 лет», — рассказала Елизавета Топоркова, автор проекта «Галерея Сельдерея – русская традиция для современных людей».


Тенденцию подтвердила Ольга Ляшкова, психолог, этнограф общества русской народной культуры «Большая Медведица». Различные центры отдыха и творчества предлагают мастер-классы по русским народным гаданиям во время Святок (праздничных дней с 7 по 19 января).


Традиционно женщин прежде всего интересует тема замужества. Но бывают гадания и абстрактные — на желания — сбудется или не сбудется. Участницы мастер-классов по гаданию собираются лить воск, тянуть колечки, выбирать чашки с разным содержимым, петь песни при свечах.


«Увеличение спроса на такие мастер-классы говорит о повышении неуверенности в завтрашнем дне и тревожности. Про что чаще бывают гадания? Про поиски ответа на вопросы — будет ли мне счастье, придет ли богатый муж и решит ли все мои проблемы, появится ли у меня защита и опора, — рассказала психолог центра «Беркана» Ирина Коробова. — Даже если кто-то и ходит на гадания, чтобы просто развлечься, то всегда есть цель снять страх и тревогу, поверить в лучшее».

Галина Ахметова
Фото Алексея Куденко (РИА Новости)

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