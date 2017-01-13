Стрелявший утром 1 января в соседей мужчина сам пришел к следователям

Стрелявший утром 1 января в соседей мужчина сам пришел к следователям (фото)

​Житель Новосибирска, утром 1 января выстреливший в головы двум мужчинам на лестнице, сам пришел к следователям с повинной.


«Ввиду того, что преступление получило широкий общественный резонанс, а также масштабности поисковых мероприятий, 12 января подозреваемый явился с повинной в СУ СК России по Новосибирской области», — сообщает пресс-служба полиции.


В СУ СКР по НСО добавили, что мужчина решился сдаться и пришел в следственный отдел с защитником. Сейчас мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время суд будет решать вопрос о заключении подозреваемого под стражу.


Чтобы установить подозреваемого, сотрудники Управления уголовного розыска и оперативники отдела полиции № 4 «Калининский» проводили поквартирный обход домов, устанавливали и опрашивали возможных свидетелей, а также очевидцев. «Изъяты записи с видеокамер, расположенных на близлежащих домах и офисных зданиях», — сообщает пресс-служба полиции.


Полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 26-летний новосибирец Ярослав Захаров. Мужчина ранее был судим за грабеж. Полицейские распространили ориентировки с фотографией подозреваемого по СМИ и соцсетям. «Сотрудники тщательно проверяли всю поступающую от граждан информацию: автомобили, на которых видели разыскиваемого, адреса его возможного местонахождения», — пояснили в полиции.


Само происшествие случилось в первый день 2017 года. Двоих мужчин — 36 и 47 лет — доставили в больницу с огнестрельными ранениями в голову из подъезда дома № 11 по ул. Земнухова. Правоохранители установили, что около 6:00 на лестнице между 6-м и 7-м этажами мужчины повздорили с молодым человеком, который вернулся с застолья и был недоволен шумом. Молодой человек ушел, но позже вернулся и 4 раза выстрелил в мужчин из травматического пистолета «Оса». На шум выбежала супруга одного из потерпевших и вызвала «скорую помощь».


Также на январских праздниках между двумя компаниями произошел конфликт, который попытался уладить стрельбой прохожий.

Ксения Евдокимова
Фото 54.мвд.рф

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