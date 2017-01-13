В Новосибирске на федеральные деньги построят 15 новых школ

​​​Федеральные власти пообещали выделить Новосибирску деньги на новые школы — одно учебное место обойдется в 800 тыс. руб.





В 2016 году Новосибирск вошел в федеральную программу по созданию новых мест в школах. Эта программа рассчитана до 2025 года и уже позволила построить современную школу в микрорайоне «Горский» — ее техническое открытие состоялось в конце декабря.







«Что значит построить школу? Попробую объяснить. Так или иначе, финансовый вопрос играет определенную роль, наверное, самую важную <…> Стоимость одного места учащегося в школе на сегодняшний день обходится примерно в 800 тыс. руб., т.е. если мы имеем школу проектной мощностью на 1000 мест, ее проектная стоимость будет составлять около 800 млн руб. Силами только города построить данные объекты на сегодняшний день сложно или почти невозможно. Поэтому <…> вхождение в эту программу как раз позволяет нам планировать строительство школ. <…> 70 % от стоимости объектов федеральный центр берет на себя», — рассказал и.о. начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиль Ахметгареев 12 января в программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна».







По словам Рамиля Ахметгареева, всего от Новосибирска в программу вошли 102 школы.







«Программа предусматривает 3 направления. Первое направление — это строительство. В рамках строительства у нас будет 15 образовательных учреждений. Затем — реконструкция, это 18. И оставшиеся школы (это последний этап программы) — это капитальный ремонт», — пояснил чиновник.







Как уточнили в мэрии Новосибирска, по этой программе в Новосибирске планируется построить:

— специальную (коррекционную) школу-интернат № 37 на Владимировском спуске на 220 мест;



— школу в «Чистой Слободе» на 1100 мест;



— школу на ул. В.Потылицына (Плющихинский жилмассив) на 1100 мест;



— школу в жилмассиве «Березовое» на 550 мест;



— школу на ул. Большевистской на 850 мест;



— школу в мкрн «Весенний» на 550 мест;



— школу в мкрн «Акатуйский» на 550 мест;



— школу в мкрн «Южно-Чемской» на 850 мест;



— филиал школы № 51 на ул. Кубовой на 350 мест;



— школу в «Родниках» на 850 мест;



— школу в мкрн «Новомарусино» на 550 мест;



— школу на ул. Лебедевского на 750 мест;



— школу в мкрн «Лесоперевалка» на 550 мест;



— школу на ул. Выборной на 850 мест.

