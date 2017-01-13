​В центре открылось кафе с лампами из мясорубок и супами в банках навынос


В центре открылось кафе с лампами из мясорубок и супами в банках навынос (фото)


В полуподвале офисного здания на Фрунзе, 5 на этой неделе открылось первое в этом году новое заведение — Beefy Meatbar. 


Ранее на этом месте не было предприятий общепита, помещение занимали последовательно несколько магазинов и служб сервиса. Помещение невелико — в нем пять маленьких столиков для двоих, два стола побольше на четверых и с десяток мест у бара. В интерьере доминируют дерево и кирпич, из дизайнерских находок можно отметить несколько светильников, сделанных из ручных мясорубок. Кухня вынесена в зал и вся расположена за барной стойкой. Для владельцев заведения это первый самостоятельный проект, ранее они работали барменами.


В центре открылось кафе с лампами из мясорубок и супами в банках навынос (фото)


В меню преимущественно блюда на гриле. Так, например, куриная грудка обойдется в 195 руб., а свиная корейка на кости — 245 руб. В разделе «Говядина» отсутствуют дорогие виды стейков (рибай, филе миньон), а используется только отрубы из нижней части туши (более дешевые): скерт и блейд — 375 руб. за 200-граммовую порцию.


Из алкогольных напитков пока только пиво (самое дешевое «Жигулевское» продается по 145 руб. за 0,5 л).


В центре открылось кафе с лампами из мясорубок и супами в банках навынос (фото)


Главной кулинарной «фишкой» заведения можно считать консервированные супы собственного приготовления. Блюдо разлито в жестяные банки и прошло пастеризацию, так что может храниться сравнительно долго (банка 270 мл стоит 245 руб.). 


Beefy Meatbar работает в популярном у публики и рестораторов формате «демократичного мясного кафе», т.е. заведения, которое готовит на гриле блюда, характерные для более дорогих заведений, но продает их дешевле за счет более простого оформления и самообслуживания. 


Родоначальником этого направления в Новосибирске считается кафе «Бурлинка» (сейчас это сеть из 4 точек в разных частях города). Помимо «Бурлинки» в этом жанре в Новосибирске сейчас работают сети «Братья Грилль» (4 точки) и «Стейкбери» (3 точки), которая первой вывела этот формат на фуд-корты в торговых центрах.


Открытие нового заведения проходит на фоне волны закрытий баров и кафе, которая прокатилась по Новосибирску в конце декабря – начале января.

Стас Соколов
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