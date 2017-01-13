Мэр объяснил причину снежного коллапса на Выборной

Мэр объяснил причину снежного коллапса на Выборной (фото)

​Мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал, из-за чего в утренний час пик на ул. Выборной образовалась гигантская пробка: улицу не успели убрать из-за сломавшейся техники.


«Выборная — большая, длинная улица от бора до ТЭЦ-5. То, что проезжая часть убрана — это факт, но она заужена, потому что снег не убрали именно с обочин. Когда использовали шнековую технику, это позволяло быстро справляться. К сожалению, он вышел из строя, и это пришлось на вчера и сегодня, эти дни. Зауженность большая, сейчас идут работы по вывозу снега там. Требуется некоторое время», — пояснил Анатолий Локоть на встрече с журналистами 13 января.


Также мэр отметил, что столько снега, как в эту зиму, выпадало в городе в 1982 году. В октябре выпало 190 % месячной нормы осадков, в ноябре — 141 %, в декабре — 161 %, а за начало января — уже 52 % от нормы. «Мы вывозим, наши все ресурсы здесь задействованы. Сегодня вывезено уже более 1,5 млн куб. м на снегоотвалы и снегоплавильные станции», — пояснил мэр.


Он добавил, что на уборку дорог вышли компании и предприятия города.


Сегодня утром жители Октябрьского района пожаловались на сильные пробки на Выборной из-за снега.

Ксения Евдокимова
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