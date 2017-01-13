Работник колонии заплатит штраф в 37 раз больше взятки

Работник колонии заплатит штраф в 37 раз больше взятки

Младший инспектор ИК-14 в Тогучине заплатил 170 тыс. руб. штрафа за две взятки — он дважды передал сим-карты заключенным и получил от них 4,5 тыс. руб.


«За первую сим-карту он получил 500 руб. Во втором эпизоде он передал две сим-карты "МегаФон" и "Билайн". За это ему обещали 4 тыс. руб.», — рассказали подробности дела сотрудники УФССП.


Сговор заключенных и инспектора раскрыли во время проверки камер — у одно из заключенных нашли мобильный телефон и комплект сим-карт разных операторов. Заключенный не стал скрывать от сотрудников колонии, кто его снабжает сим-картами, и показал на младшего инспектора.


Уволенный инспектор полностью признал вину только по первому случаю передачи сим-карты и долго судился из-за второго эпизода. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности и штрафу в размере 170 000 руб. по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).


Сим-карты и мобильные телефоны очень востребованы среди заключенных, но пользоваться ими в колонии запрещено. Злоумышленники пытаются всеми возможными способами доставить их в колонии. Так в июне прошлого года сотрудники исправительной колонии № 13 в Убинском районе Новосибирской области перехватили беспилотник, к которому были привязаны сотовый телефон, три аккумуляторные батареи к телефонам и 6 сим-карт. Неизвестный управлял аппаратом издалека, а когда увидел сотрудников колонии, то бросил управление и скрылся на автомобиле.


В августе сотрудники ИК-14 нашли телефоны, сим-карты, гарнитуры, флеш-адаптеры, карты памяти, зарядные устройства, сухие дрожжи, бутылку с запахом спиртного и зеленое вещество растительного происхождения в бревнах, которые везли на производственный участок. Бревна с такой же «начинкой» в июле пытались провезти в ИК-21.

Дарья Януш
Фото Анны Золотовой

Прочтений: 7070
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (19)19
Добавить комментарийВсе комментарии
Читайте также
все статьи
НГС.БИЗНЕС
весь НГС.БИЗНЕС
АФИША
вся АФИША
SHE
весь SHE
НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ
НГС.АВТО
все статьи НГС.АВТО
НГС.РАБОТА
все статьи НГС.РАБОТА
Прямой эфир
все онлайн-конференции

Лента новостей

Голосуй!

Нужно ли навсегда запретить парковку на пл. Ленина (напротив магазина «Л'Этуаль»)?
результаты | все голосования

Авторские колонки

Новости звёзд

Прямой эфир

SMS с приглашением на диспансеризацию: новое в системе ОМС
17 января состоится прямой эфир с руководителями страховых медицинских организаций: СК «Ингосстрах-М», ОАО «РОСНО-МС» и ООО СМО «СИМАЗ-МЕД». Ждем ваши вопросы
задать вопрос
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон

Проверочный код

Поле "Сообщите новость" обязательно для заполнения
Ваше сообщение отправлено