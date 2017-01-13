Работник колонии заплатит штраф в 37 раз больше взятки

Младший инспектор ИК-14 в Тогучине заплатил 170 тыс. руб. штрафа за две взятки — он дважды передал сим-карты заключенным и получил от них 4,5 тыс. руб.







«За первую сим-карту он получил 500 руб. Во втором эпизоде он передал две сим-карты "МегаФон" и "Билайн". За это ему обещали 4 тыс. руб.», — рассказали подробности дела сотрудники УФССП.







Сговор заключенных и инспектора раскрыли во время проверки камер — у одно из заключенных нашли мобильный телефон и комплект сим-карт разных операторов. Заключенный не стал скрывать от сотрудников колонии, кто его снабжает сим-картами, и показал на младшего инспектора.







Уволенный инспектор полностью признал вину только по первому случаю передачи сим-карты и долго судился из-за второго эпизода. Суд приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно с лишением права занимать определенные должности и штрафу в размере 170 000 руб. по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки).







Сим-карты и мобильные телефоны очень востребованы среди заключенных, но пользоваться ими в колонии запрещено. Злоумышленники пытаются всеми возможными способами доставить их в колонии. Так в июне прошлого года сотрудники исправительной колонии № 13 в Убинском районе Новосибирской области перехватили беспилотник, к которому были привязаны сотовый телефон, три аккумуляторные батареи к телефонам и 6 сим-карт. Неизвестный управлял аппаратом издалека, а когда увидел сотрудников колонии, то бросил управление и скрылся на автомобиле.







В августе сотрудники ИК-14 нашли телефоны, сим-карты, гарнитуры, флеш-адаптеры, карты памяти, зарядные устройства, сухие дрожжи, бутылку с запахом спиртного и зеленое вещество растительного происхождения в бревнах, которые везли на производственный участок. Бревна с такой же «начинкой» в июле пытались провезти в ИК-21.

