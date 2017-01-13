​Новосибирцы всего за день собрали 1,5 миллиона для больной девочки

Жители Новосибирска необычно быстро собрали большую сумму на операцию для четырехлетней девочки.







9 января Арине исполнилось 4 года





12 января врачи поставили Арине, дочери спасателя МЧС Дмитрия Бутакова, диагноз «Опухоль ствола головного мозга», рассказали представители ведомства.







«Арине экстренно требуется очень дорогостоящая операция в Москве. Стоимость операции составляет 1000000 рублей, дата проведения операции назначена на 25 января в центре нейрохирургии им. Академика Н.Н. Бурденко», — такое сообщение от лица МЧС вчера появилось в различных соцсетях. НГС также опубликовал просьбу о помощи в своей группе «ВКонтакте».







Представители МЧС рассказали, что вчера до 17:00 деньги собирали только по знакомым, к этому времени на сайтах скопилось всего 250 тыс. руб. Вечером обратились к общественности.







НГС опубликовал сообщение в 19:42, а уже в 20:57 люди, которые хотели отправить деньги, рассказали, что банковская карта отца девочки перестала принимать платежи.







«Карта папы уже не принимает, исчерпан лимит по приему на сегодня!!! Решайте вопрос с банком!!! Люди деньги не могут выслать! 8 тыс. руб. человек хотел отправить!» — написала одна из читательниц в группе. В группе опубликовали и реквизиты другой карты, но она тоже скоро перестала принимать деньги.







«Сейчас собрано 1,5 млн, сбор средств приостановлен», — рассказали в МЧС, отметив, что в основном деньги присылали из Новосибирска и области, из других регионов поступления были не столь значительны.







Мать девочки Юлия Бутакова рассказала корреспонденту НГС, что операция нужна ее дочери в ближайшее время, сейчас родители склоняются к тому, чтобы поехать не в клинику Бурденко, а в Европейский медицинский центр, который также расположен в Москве.







«Нам оказали очень большую помощь, мы собрали сумму даже больше, чем рассчитывали. Деньги идут, мои близкие, которые организовали это, написали, что сбор прекращен. Но, видимо, люди понимают, что это не конец. Нам и клиника говорит, что миллион — это тот депозит, при условии которого мы вас примем. Мы будем рады любой помощи. Мы бы крайне хотели всех отблагодарить, но физически не можем. У нас сейчас приоритетная задача — работа с медицинскими центрами, врачами. Но это не умаляет нашей благодарности ко всем, кто нам помогает», — поблагодарила всех Юлия.











Новосибирцы нередко помогают деньгами больным людям, например в 2012 году они собирали деньги для неизлечимо больного лидера группы «Коридор» Алексея Костюшкина.