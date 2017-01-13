​Жильцы отсудили у Сбербанка более 700 тыс. за вывеску на фасаде дома

ТСЖ «Наш дом», объединяющее жильцов дома по ул. Чаплыгина, 93 в центре Новосибирска, отсудило у Сбербанка долг за аренду 15 кв. м фасада здания для размещения вывески банка — Арбитражный суд взыскал в пользу товарищества более 700 тыс. руб.







Решение Седьмого апелляционного арбитражного суда об этом принято в конце декабря и опубликовано в базе «Электронное правосудие».







В решении суда первой инстанции, принятом в прошлом октябре, указано, что ТСЖ и банк заключили договор аренды рекламной площади в 2013 году.







В суде ТСЖ настаивало на том, что банк не оплачивал аренду за размещение вывески в течение двух лет — до мая 2016 года. В свою очередь ответчик пытался доказать в суде, что вывеска была демонтирована еще весной 2014 года. Тогда же, утверждает Сбербанк, был расторгнут договор аренды — оснований для платежей не было.







Сбербанк заявил, что расторг договор, и уведомил об этом ТСЖ — это же подтвердили работники банка, пришедшие в суд. Их арбитраж счел «заинтересованными лицами» и не принял их позицию во внимание.







Арбитраж не принял и аргументы банка о том, что вывеску действительно сняли в 2014 году. В суд банк принес счет на оплату услуг предпринимателя, который снял вывеску, и акт выполненных работ — но эти документы были составлены в мае 2016 года. «Ссылка ответчика на демонтаж вывески еще в апреле 2014 года также является голословной, документально не подтвержденной», — говорится в решении суда.







В беседе с НГС.НОВОСТИ юрист Марина Ковалевская, представлявшая интересы ТСЖ в суде, заявила, что вывеска банка действительно провисела на доме до весны 2016 года. Сейчас, по словам Ковалевской, в доме нет отделения банка, но есть офисы, которые ему принадлежат. «В 2014 году они банкоматы оттуда убрали», — утверждает она. По данным 2ГИС, ближайший банкомат Сбербанка находится в доме напротив — в отеле Hilton, а на Чаплыгина, 93 банка нет.







По словам юриста, жильцы дома были не против самой вывески банка, но настаивали на исполнении договора по аренде. «Если бы они (Сбербанк. — Н.Г.) не подписали договор, если бы они добросовестно выполняли свои обязательства, если бы они доказали, что они нам доплачивали, то это было бы недобросовестное обогащение [со стороны ТСЖ]. А так у нас есть 309 статья [Гражданского кодекса РФ], согласно которой они обязаны выполнять договор и одностороннее расторжение договора невозможно», — заявила Марина Ковалевская.







В пресс-службе Сибирского банка Сбербанка конфликт с ТСЖ называют «прецедентом» и «единичным случаем», когда вывеска банка стала основанием для конфликта с жильцами. «В настоящий момент судебные акты оспариваются в кассационной инстанции», — говорится в ответе банка.







Наружная реклама и вывески нередко становятся предметом для судебных разбирательств. В декабре ТЦ «Александровский» отстоял в суде с мэрией право на пять указателей на оживленных перекрестках города, доказав, что это не реклама.