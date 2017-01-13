Новосибирцам придется работать на 5 лет дольше, чтобы стать ветеранами труда

​Власти Новосибирской области предложили увеличить трудовой стаж, который нужно выработать в регионе для того, чтобы получить звание ветерана труда.





С такой инициативой выступило региональное правительство.







«Министерство социального развития области предложило увеличить период трудового стажа, необходимый для присвоения почетного звания "Ветеран труда Новосибирской области", с 15 до 20 лет для женщин и с 20 до 25 лет для мужчин. При этом общий трудовой стаж должен составлять для женщин 35 лет, а для мужчин – 40 лет», – сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Новосибирской области.







В четверг, 12 января, это предложение рассмотрел комитет Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения. Как рассказала на заседании комитета и.о. министра социального развития региона Елена Бахарева, ежегодно звание «Ветерана труда Новосибирской области» получают примерно 14 тыс. человек.





«Если закон будет принят, то потенциально у нас могут отсеяться 4 % тех, кто мог бы на него претендовать», - цитируют чиновницу в Заксобрании.





По словам Елены Бахаревой, предложенные поправки позволят повысить статус звания «Ветеран труда» для новосибирцев.





В свою очередь заместитель председателя комитета Татьяна Есипова обратила внимание на то, что в пояснительной записке к законопроекту говорится об «экономии бюджетных средств», которой удастся достичь благодаря поправкам.







«Не самая удачная формулировка в пояснительной записке. Главная цель – привести в соответствие с тем пониманием, которое вкладывается в звание "Ветеран труда Новосибирской области" - оно присваивается людям за многолетнюю плодотворную работу на территории области. Безусловно, здесь экономия носит абсолютно условный характер», - ответила и.о. министра.







В свою очередь председатель социального комитета Игорь Гришунин предложил создать рабочую группу, которая доработает законопроект.







«Мы хотим проанализировать реальное положение дел <...> , чтобы оценить, какова целесообразность увеличения периода регионального трудового стажа. Нужно получить статистические данные с тем, чтобы увидеть предполагаемую экономию, есть ли она вообще, и перспективы возможной индексации [ежемесячных выплат для ветеранов], о которой говорят наши избиратели, жители Новосибирской области. Именно в этом смысле мы, законодатели, и разделяем мнение правительства о повышении статуса этого звания - «Ветеран труда Новосибирской области», — заявил парламентарий.







В Заксобрании уточнили, что специально созданная рабочая группа приступит к рассмотрению этого вопроса уже в феврале.





После этого доработанный пакет законов о соцподдержке новосибирцев будет вынесен на мартовскую сессию Заксобрания.







Как напомнили в региональном парламенте, статус «Ветеран труда Новосибирской области» дает право не только на ежемесячные выплаты, но и на другие меры социальной поддержки. Например, ветераны получают 50 %-ную скидку на жилищно-коммунальные услуги, сезонные льготы на проезд в электричке и имеют право на льготное протезирование слуха и зубов.





Ранее прокуратура Новосибирской области предложила депутатам Заксобрания внести поправки в закон о правовом статусе региональных чиновников. По мнению прокуратуры, за коррупционные нарушения чиновникам нужно делать выговоры и замечания.