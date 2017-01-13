Мэрия договорилась о стройке детского сада и школы в густонаселенном районе

​​Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал с тремя застройщиками договор, чтобы разработать документы по строительству школы и детского сада на территории «Ясного берега» и «Лесоперевалки».





Участниками договора стали ООО «СДС-Строй», ООО «ГаммаСтрой», ООО «АКВА СИТИ».







«Согласно документу мэрия берёт на себя обязательства зарезервировать земельные участки под строительство новых объектов школьного и дошкольного образования в микрорайонах «Ясный берег» и «Лесоперевалка». Застройщики обязуются разработать за свой счёт (на основе технического задания муниципалитета) проектно-сметную документацию на строительство детского сада и школы», - передает пресс-центр мэрии Новосибирска.







Строительство сада и школы входит в Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Новосибирска на 2017–2030 годы, его оплатит бюджет Новосибирска.







Согласно программному документу, детский сад на 150 мест появится в «Ясном береге» в 2019 году, предварительный объём финансирования — 114 млн рублей.









Общеобразовательная школа на 550 мест откроется в микрорайоне «Лесоперевалка» в 2020 году, ее предварительная стоимость — 473 млн рублей.













Микрорайон «Лесоперевалка» располагается на левом берегу возле Димитровского моста, ЖК «Ясный берег» стоит на его территории.





Застройщик «АКВА СИТИ» строит микрорайон «Ясный берег», в ноябре 2016 года компания сдала второй дом комплекса на 1-ой Чулымской. Первый этаж дома (528 кв. м) был отведен под детский сад на 60 мест — в компании сообщали, что он откроется в 2017 году. «АКВА СИТИ» рассчитывает построить 26 домов.





«Детские сады будут в каждом квартале. По плану следующий детсад откроется в 12-м доме, либо он будет заменен новым отдельно стоящим муниципальным детским садом»— поясняла во время сдачи комплекса руководитель отдела маркетинга компании «АКВА СИТИ» Надежда Кондратюк.





Компании ООО «ГаммаСтрой» и ООО «СДС-Строй» строят ЖК «Венеция», который располагается рядом с «Ясным берегом».