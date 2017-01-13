В Новосибирск возвращаются 30-градусные морозы

В Новосибирск возвращаются 30-градусные морозы

Новосибирский Гидрометцентр дал прогноз на ближайшие три дня — в городе и окрестностях ожидается слабый снег и похолодание до –36 градусов.


С 13 по 15 января погода будет достаточно однородная. «Облачно с прояснениями на фоне небольшого роста атмосферного давления, порывы ветра не более 12–13 м/с, слабый снег.


Температурный фон преобладающий при прояснениях до –31…–36 градусов ночью. Днем будет –18…–23 градусов, местами –13...–18 градусов», — рассказала начальник Гидромета Анна Лапчик.


Вчера синоптик давала прогноз погоды на вторую декаду января, согласно которому Новосибирск обойдется без крещенских морозов. Эти выходные будут холодные, но затем снова потеплеет.

 

Климатологи вообще скептически относятся к народной примете, что на Крещение всегда морозно. «Это, по-моему, только в 6 из 10 случаев совпадает. Но людям свойственно серьезные холода помнить», — отметила Ирина Кужевская, доцент кафедры метеорологии и климатологии геолого-географического факультета ТГУ.


До 20 января температура в Новосибирске и окрестностях в целом будет около и выше климатической нормы на 1–2 градуса и составит –14...–18 градусов.


Сотрудники МЧС, располагающие прогнозом погоды на месяц, предупредили новосибирцев о грядущих морозах  до –36, которые возможны в третьей декаде января. Анна Лапчик просит пока не паниковать . «Все штормовые предупреждения, в том числе и об аномально холодной погоде, даются с меньшей заблаговременностью. За 10–20 дней точно предвидеть такое невозможно, такой методики в мире не существует», — пояснила Анна Лапчик.

Анна Наумцева
Фото pixabay.com

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