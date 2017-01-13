Две женщины пострадали в ДТП с маршруткой на Богдана Хмельницкого

​Рано утром 13 января два микроавтобуса и «Тойота Камри» сошлись в ДТП на перекрестке в Калининском районе Новосибирска.









«Два человека пострадали», — сообщили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







Авария произошла в 5:40 на пересечении ул. Богдана Хмельницкого и Объединения.







По предварительным данным, 32-летний водитель пассажирской «ГАЗели» ехал по ул. Богдана Хмельницкого со стороны ул. Тайгинской в направлении ул. Писемского. Навстречу ему ехал микроавтобус «Пежо Боксер» с 42-летним водителем за рулем. Судя по надписи на борту, это было маршрутное такси, отметили в группе пропаганды ГИБДД Новосибирска.







В Госавтоинспекции пояснили, что водитель маршрутки собирался повернуть налево — на ул. Объединения, но столкнулся с «ГАЗелью». После этого «Пежо» задел и прижал к сугробу «Тойоту Камри», которая выезжала с ул. Объединения и пыталась повернуть направо — в сторону центра города.







В аварии пострадали две пассажирки «ГАЗели» — 61-летняя и 62-летняя женщины. Одну из них увезли в больницу с открытым переломом правой ноги. У второй перелом ребра и ушиб ноги, врачи отпустили ее лечиться домой, уточнили в группе пропаганды.







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