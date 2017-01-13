Читатели завалили редакцию НГС жалобами на уборку Выборной

Читатели завалили редакцию НГС жалобами на уборку Выборной (видео)

​Утром 13 января в редакцию НГС на плохую уборку от снега ул. Выборной в Новосибирске пожаловались около десятка читателей.


«Улицу не чистят вообще. С самого утра движение по ней парализовано из-за того, что снег не чистили ни разу. Мы звоним, жалуемся, но воз и ныне там», — написала в редакцию читательница.


Она утверждает, что при этом заявки на очистку улицы от снега, оставленные на портале «Мой Новосибирск», значатся как решенные.


Читатели завалили редакцию НГС жалобами на уборку Выборной (видео)


«Пробка на ул. Выборной с 8:15 выросла ровно в два раза и достигла 4 км», — написал в редакцию другой читатель в 9:30. Еще один житель рассказал, что уже неделю жалуется на уборку на улице по номеру 051, но результата никакого нет, и Выборная снова утром парализована.


«2,5 часа с Выборной выезжаем, 40 минут одну остановку едем», — пишет еще одна читательница.



В Главном управлении благоустройства и озеленения (ГУБО) рассказали, что улица длинная, на ней есть участки в удовлетворительном состоянии, а есть такие, которые еще не успели почистить.


«Три дня там работы ведутся и еще будут дня три-четыре, улица длинная. Где позволяет возможность, ротор работает. Немного подламывается техника, ремонтируем, и будем продолжать работу», — пояснил начальник ГУБО Юрий Сердюк.


Сегодня утром сервис Яндекс.Пробки сообщал, что движение на Выборной было практически парализовано — скорость потока в обе стороны там упала до 3 км/ч.

Ксения Евдокимова
Фото и видео читателей НГС

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