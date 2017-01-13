Читатели завалили редакцию НГС жалобами на уборку Выборной

​Утром 13 января в редакцию НГС на плохую уборку от снега ул. Выборной в Новосибирске пожаловались около десятка читателей.





«Улицу не чистят вообще. С самого утра движение по ней парализовано из-за того, что снег не чистили ни разу. Мы звоним, жалуемся, но воз и ныне там», — написала в редакцию читательница.







Она утверждает, что при этом заявки на очистку улицы от снега, оставленные на портале «Мой Новосибирск», значатся как решенные.











«Пробка на ул. Выборной с 8:15 выросла ровно в два раза и достигла 4 км», — написал в редакцию другой читатель в 9:30. Еще один житель рассказал, что уже неделю жалуется на уборку на улице по номеру 051, но результата никакого нет, и Выборная снова утром парализована.







«2,5 часа с Выборной выезжаем, 40 минут одну остановку едем», — пишет еще одна читательница.











В Главном управлении благоустройства и озеленения (ГУБО) рассказали, что улица длинная, на ней есть участки в удовлетворительном состоянии, а есть такие, которые еще не успели почистить.







«Три дня там работы ведутся и еще будут дня три-четыре, улица длинная. Где позволяет возможность, ротор работает. Немного подламывается техника, ремонтируем, и будем продолжать работу», — пояснил начальник ГУБО Юрий Сердюк.







Сегодня утром сервис Яндекс.Пробки сообщал, что движение на Выборной было практически парализовано — скорость потока в обе стороны там упала до 3 км/ч.

