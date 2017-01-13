​Анастасия Волочкова вступилась за «Щелкунчик» перед митрополитом Тихоном

Известная балерина и светская львица Анастасия Волочкова защитила балет «Щелкунчик», который митрополит Новосибирский и Бердский Тихон назвал «оккультной» постановкой.







По мнению Волочковой, «что-то не так со священнослужителем». «Как можно считать оккультным классический балет, который написан великим композитором Чайковским, который поставлен, если мы говорим о классической редакции, в лучшем виде?! Он, на мой взгляд, вообще является святым», — заявила Волочкова 12 января радиостанции «Говорит Москва».







По словам Волочковой, «Щелкунчик» — первый спектакль, который она посмотрела в детстве, и именно из-за этой постановки у нее зародилась мечта стать балериной. «Пусть дети, взрослые и молодежь приходят на балет "Щелкунчик". Пусть они лучше балет смотрят, чем тот отстой, простите, который нам пропагандируют с экранов телевизора, интернета. Это мое убеждение», — подчеркнула Волочкова. Священникам она посоветовала «больше молиться за всех нас и не лезть в светскую жизнь и искусство».







Тем временем на сайте Новосибирской митрополии РПЦ появилось объяснение, почему митрополит на премьере оперы Ираиды Сальниковой «Рождество» высказался о балете «Щелкунчик» в таком ключе.







«О сюжете "Щелкунчика" говорится в ряде исторических исследований, в частности, в статье "Советская елка: генезис современного ритуала". Приведем цитату из статьи: "Вхождение в праздничный русский быт елочного увеселения происходит одновременно с созиданием писателями-романтиками образа мистической Русской обрядовой старины. Рождественская елка — одно из таких идеологических новообразований: она становится элементом праздничного быта "просвещенного" русского читателя, в 20–30-е годы узнавшего о "прелести" Русской национальной традиции из передовой немецкой романтической литературы.











Отметим, что наиболее известным "обычаем" такой неостарины становится "вызывание суженого", спиритический сеанс. В середине IX столетия демоном святочного спиритического ожидания, благодаря романтикам, становится суженый ряженый ("Щелкунчик", принц, оборотень)», — процитировали в митрополии.







Судя по открытым источникам, автором цитируемой митрополией статьи является Светлана Адоньева, доктор филологических наук, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.