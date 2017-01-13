Доставщик пиццы и грузовик не поделили напряженный перекресток

Вечером в четверг, 12 января, автомобиль службы доставки пиццы попал в аварию с грузовиком в новосибирском мкрн «Золотая Нива».


Доставщик пиццы и грузовик не поделили напряженный перекресток (фото)


По словам водителей, машины ехали по ул. Кошурникова параллельно друг другу со стороны ул. Б.Богаткова к ул. Адриена Лежена. 


Cпециалисты мобильного приложения «Автоспас» рассказали, что, предположительно, автомобиль Daewoo Matiz, принадлежащий службе доставки пиццы, попытался проскочить между автобусом, который стоял на остановке «Магазин "Золотая Нива"», и грузовиком. Однако «Дэу» не успел, и его зацепил грузовик.


По данным «Автоспаса», авария произошла в 19:40. В группе пропаганды ГИБДД Новосибирска уточнили, что пострадавших в этом ДТП не было.


Доставщик пиццы и грузовик не поделили напряженный перекресток (фото)


Доставщик пиццы и грузовик не поделили напряженный перекресток (фото)


Ольга Хмелевская
Фото vk.com/avtospas54rus

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