Из-за снега оживленную магистраль парализовала глухая пробка

Утром в пятницу, 13 января, пробки на дорогах Новосибирска достигли 7 баллов.


Из-за снега оживленную магистраль парализовала глухая пробка (схема)


«Ул. Выборная встала наглухо в обе стороны, узких мест очень много», — жалуется один из читателей НГС. Еще один очевидец сообщает, что дорога на ул. Выборной из-за снега «сузилась до проселочной тропинки».


Сервис Яндекс.Пробки подтверждает, что движение на этой улице в половине девятого утра было практически парализовано. Скорость транспортного потока в обе стороны упала до 3 км/ч.


Такая проблема на ул. Выборной наблюдается уже не первое утро: на небывалые пробки из-за нечищенной дороги горожане жаловались и двумя днями ранее.


Самый крупный затор в утренний час пик традиционно образовался на ул. Большевистской. Пробка в сторону центра города растянулась от разъезда Иня до Речного вокзала. Чтобы проехать этот участок, водители вынуждены снижать скорость до 7 км/час.


Из-за снега оживленную магистраль парализовала глухая пробка (схема)


Ситуацию на Октябрьском мосту осложнили сразу несколько ДТП.


Из-за снега оживленную магистраль парализовала глухая пробка (схема)


Также к половине девятого утра был затруднено движение на Гусинобродском шоссе, на подъезде к площади Труда по ул. Ватутина, Широкой и Станиславского. На участке ул. Б. Богаткова от ул. Есенина до станции метро «Золотая Нива» машины снижали скорость до 5 км/ч.


Из-за снега оживленную магистраль парализовала глухая пробка (схема)


Из-за снега оживленную магистраль парализовала глухая пробка (схема)


Вместе с тем непривычно легко в утренний час пик можно было проехать по ул. Немировича-Данченко. «По направлению в центр на магистрали всего 5 баллов, что на 3 балла ниже обычного», — сообщили специалисты сервиса Яндекс.Пробки примерно в 8 утра.

Ольга Хмелевская
Скриншоты yandex.ru/maps

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